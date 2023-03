Mikaela Shiffrin è nella leggenda: vittoria numero 86 ed è la più vincente di sempre nello sci Non si ferma mai Mikaela Shiffrin che ha ottenuto in Svezia l’86° successo della carriera in Coppa del Mondo. L’americana ha così eguagliato il record dello svedese Ingemar Stenmark.

A cura di Alessio Morra

Voleva vincere e ha vinto. Mikaela Shiffrin nello slalom gigante di Are ha ottenuto l'86° successo della sua straordinaria carriera, ed ha così eguagliato il record che dal febbraio del 1989 apparteneva solo allo svedese Ingemar Stenmark. Un risultato straordinario quello della sciatrice americana. Secondo posto per Federica Brignone, autrice di una gara splendida che l'ha portata per la 50a volta sul podio.

Una vittoria dietro l'altro. Non solo quest'anno per l'americana, che in questa stagione 2022-2023 ha stabilito una sfilza di primati. Alcuni forse non li ricorderà nemmeno più. Questo però lo ricorderà per sempre. Perché ‘Sua Maestà' Shiffrin è riuscita a vincere la gara numero 86 della sua carriera. Un numero incredibile. Un traguardo che pareva irraggiungibile. In tanti ci hanno provato, ma nessuno fino a oggi era riuscito ad agganciare Stenmark. Per l'americana è l'ennesima vittoria dunque di un campionato formidabile, vinto con largo anticipo la scorsa settimana, dopo il secondo posto in discesa.

Mikaela Shiffrin ha vinto a Are lo Slalom Gigante e così ha ottenuto il successo numero 86.

Shiffrin così ha vinto anche la Coppa di specialità del Gigante, dopo quella dello slalom e ovviamente quella generale, ed ha raggiunto anche il podio numero 135 (a -2 da Lindsey Vonn). Inoltre questo è il ventesimo successo in Gigante, eguagliata Vreni Schneider.

Shiffrin aveva dominato la prima manche, nella seconda ha gestito ed ha chiuso davanti a un'eccellente Federica Brignone, che mostra sempre la sua grande costanza. Sul podio anche la svedese Sara Hector. Undicesima Marta Bassino. Non è entrata in classifica Sofia Goggia.

La campionessa dopo il traguardo si è limita a dire: "Questa è solo una giornata spettacolare. Volevo solo spingere e lottare per questo". Stenmark, che era presente, con signorilità ha dichiarato: "Lei è molto più forte di me".