Marta Bassino vince lo slalom di Kranjska Gora

La sciatrice italiana Marta Bassino ha vinto a Kranjska Gora. Bassino ha disputato è stata perfetta sia nella prima che nella seconda manche ed ha vinto lo Slalom Speciale in Slovenia. Quinta posizione per Federica Brignone. Quindicesima invece Sofia Goggia. Quarto successo in Coppa del Mondo per la sciatrice italiana.