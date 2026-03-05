Lindsey Vonn si allena in palestra a meno di un mese dal terribile incidente: “Momenti duri ma sono grata”

Lindsey Vonn torna ad allenarsi in palestra a meno di un mese dalla terribile caduta alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e dopo gli interventi chirurgici subiti in Italia e negli USA.

Lindsey Vonn torna ad allenarsi in palestra dopo l'incidente alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. A meno di un mese dalla terribile caduta e dopo gli interventi chirurgici subiti in Italia e negli USA, la campionessa americana è tornata già ad allenarsi in palestra.

Sui social la forte atleta ha condiviso un video della sua sessione di allenamento, accompagnato da una didascalia: "Sto ancora lavorando sodo, un giorno alla volta. Momenti duri ma sono comunque grata".

Parole che raccontano bene lo spirito con cui l’ex dominatrice della Coppa del Mondo sta affrontando questa nuova sfida, lontano dalle piste ma con la stessa determinazione che l’ha resa una delle sciatrici più vincenti di sempre.

Lindsey Vonn torna ad allenarsi dopo il terribile incidente a Milano-Cortina

A meno di un mese dal grave incidente sugli sci avvenuto durante le prove verso i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, Lindsey Vonn torna a mostrarsi in allenamento e manda un chiaro segnale sulla sua voglia di ripartire. La campionessa americana ha infatti condiviso sui social un video che la ritrae mentre lavora in palestra, segnando uno dei primi passi del suo percorso di recupero dopo la terribile caduta.

L’incidente, avvenuto sulle piste italiane, aveva destato grande preoccupazione nel mondo dello sci e dello sport internazionale. Dopo l’impatto, Vonn era stata sottoposta a un primo intervento chirurgico in Italia, seguito poi da un’altra operazione negli Stati Uniti, necessaria per completare il percorso medico e stabilizzare le conseguenze della caduta. Un periodo complicato, fatto di dolore, riabilitazione e tanta pazienza.

Nonostante tutto, la fuoriclasse statunitense ha già iniziato a rimettersi al lavoro. Nel video pubblicato online la si vede impegnata in una sessione di allenamento in palestra, tra esercizi di forza e movimenti controllati, fondamentali per recuperare gradualmente condizione fisica e mobilità. Un segnale importante per i suoi tifosi, che nelle ultime settimane hanno seguito con apprensione gli aggiornamenti sul suo stato di salute.

Il percorso di recupero sarà ancora lungo e richiederà prudenza, ma il ritorno in palestra rappresenta già un passo importante. Per Lindsey Vonn l’obiettivo, ora, è tornare progressivamente alla normalità, affrontando la riabilitazione con la mentalità che ha sempre contraddistinto la sua carriera: lavorare duro, senza bruciare le tappe, e continuare a guardare avanti.