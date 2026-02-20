L’incredibile favola di Alysa Liu, vince l’oro alle Olimpiadi Invernali quattro anni dopo il ritiro

A 16 anni aveva deciso di lasciare il pattinaggio, ma nel 2025 è tornata sul ghiaccio e si è presa due ori a Milano-Cortina 2026: Alysa Liu ha solo 20 anni ma ha già stupito tutti con la sua storia.

Alysa Liu è scesa sul ghiaccio vestita in oro, un presentimento forse che ha anticipato quella medaglia che ora stringe tra le mani. È il secondo oro vinto a Milano-Cortina 2026 dopo quello conquistato nel Team Event con gli Stati Uniti all'inizio di questa rassegna che chiude con un altro primo posto incredibile: quattro anni fa aveva annunciato il ritiro perché il pattinaggio di figura non le dava più gioia, ma poi è tornata prendendosi tutto. La sua esibizione accompagnata dalla voce di Donna Summer è stata spettacolare e tutta la Milano Ice Skating Arena si è alzata in piedi per applaudire, travolta dall'emozione per la giovanissima pattinatrice che proprio lì ha coronato un sogno.

Liu è oro Olimpico, ma a 16 anni si era ritirata

La pattinatrice statunitense ha solo 20 anni, ma ha alle spalle già una carriera lunga e perfino un ritiro. Il suo talento è esploso prestissimo, tanto che a 13 anni ha vinto il suo primo titolo nazionale e ha già partecipato alle Olimpiadi Invernali di Pechino con un sesto posto che l'aveva portata alla ribalta vista la giovanissima età. Ma a 16 anni ha deciso di smettere: nel 2022 ha annunciato il ritiro, sostenendo di aver raggiunto già tutti gli obiettivi e di voler voltare pagina, stanca dei sacrifici e delle privazioni fatti per tanti anni per poter arrivare così in alto.

Per quattro anni ha condotto la vita di un'adolescente qualsiasi, circondata dalla famiglia e dagli amici, con gli impegni che non erano più scanditi dal ghiaccio e dagli allenamenti. Durante una vacanza però ha capito che quella vita le mancava e ha rimesso i pattini ai piedi giusto in tempo per conquistare un posto in queste Olimpiadi Invernali: nella stagione 2024/25 ha vinto i Mondiali di Boston, la Skate Smerica e le Grad Prix Finals e tornerà a casa da Milano-Cortina con due ori, anche se quello individuale ha un peso specifico importante vista la sua storia.

Alysa Liu ha vinto l’oro quattro anni dopo l’annuncio del ritiro

Il ritorno sul ghiaccio

Al Team Event aveva messo in chiaro le sue ambizioni, supportata anche da una squadra di altissimo livello che tra le sue fila conta anche Ilia Malinin (sfortunato nel singolo maschile), e ha colto l'occasione del programma singolo femminile per poter brillare. Nella prima parte era finita al terzo posto ma ieri ha messo a segno una rimonta che le ha permesso di conquistare una medaglia d'oro. Oro come le ciocche dei suoi capelli: dal 2023 aggiunge una riga bionda alla sua chioma scura, caratteristica distintiva di quella personalità esplosiva che ha regalato anche al pubblico di questi Giochi.