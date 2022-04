Pattinatrice olimpica si ritira a 16 anni: “Non ho più obiettivi, la vita deve andare avanti” Alysa Liu ha deciso di ritirarsi nonostante la giovanissima età. “Non ho più obiettivi, ultimi anni folli” si legge nel post in cui ha annunciato la sua scelta.

A cura di Enrico Scoccimarro

Abbandonare la propria carriera in ascesa e a soli 16 anni. È la scelta di Alysa Liu, giovane pattinatrice californiana, di origini cinesi, annunciata sul proprio profilo Instagram: “Non ho più obiettivi nel pattinaggio, ora la mia vita deve andare avanti”. Si tratta di un'altra notizia che scuote il mondo del pattinaggio sul ghiaccio, dopo il caso di doping che ha riguardato la russa Kamila Valieva durante l’Olimpiade invernale di Pechino.

La baby atleta americana, solo due settimane fa, aveva conquistato il bronzo nel singolo ai Mondiali di pattinaggio artistico, a Montpellier, diventando la prima donna americana a vincere una medaglia mondiale nel pattinaggio sul ghiaccio dal 2016. Prima, era riuscita a ottenere posto nel team americano ai Giochi di Pechino, dove aveva chiuso il singolo al 7° posto. A Montpellier, in quella che così diventerà la sua ultima competizione, era invece migliorata dal quinto posto dopo il programma corto, fino ad arrivare al terzo gradino del podio. Ma in carriera Alysa ha già vinto due campionati nazionali statunitensi diventando, a 13 anni, la più giovane di sempre ad ottenere tale risultato.

Lo sfogo su Instagram

"Ho iniziato a pattinare quando avevo 5 anni. E gli ultimi sono stati 11 anni folli – ha scritto sulla sua pagina social – e onestamente non avrei mai pensato di ottenere così tanto. Sono soddisfatta, va bene così". Tra qualche infortunio e il Covid, che ne hanno rallentato la crescita, la giovane atleta aveva iniziato a esprimere perplessità sulla prosieguo della sua carriera proprio dopo l'ultimo bronzo vinto. "Ho perso motivazioni, negli ultimi tempi andavo a malapena in pista, non facevo allenamenti fuori ghiaccio. Ho avuto molti infortuni negli ultimi anni e onestamente non ho idea di come abbia recuperato la voglia necessaria per arrivare fino a questo bronzo".

Una scelta sulla quale la pattinatrice californiana non sembra avere rimorsi: "Il pattinaggio mi ha insegnato molto di più sulla vita di quanto mi aspettassi – ha concluso nel suo post sui social – sono davvero felice di aver pattinato. Il mio più grande obiettivo era partecipare alle Olimpiadi e ci sono riuscita". Su Instagram, Alysa ha anche condiviso una serie di foto della sua infanzia e del tempo in cui ha gareggiato alle Olimpiadi. Ha detto che ora a 16 anni è "in pensione" e probabilmente trascorrerà del tempo con gli amici e la famiglia, oltre che a studiare.