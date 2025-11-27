Lara Gut, l’infortunio al ginocchio è grave e la carriera a rischio: “Non è questa la vera tragedia”

La sciatrice svizzera costretta a lungo periodo di stop a causa della rottura del crociato: sarà operata la prossima settimana. La sua forza d’animo è straordinaria: “Di recente abbiamo assistito a eventi drammatici nel nostro sport, giovani atleti sono rimasti coinvolti in incidenti mortali. Per questo credo che un infortunio al ginocchio, per quanto possa essere complesso, non può essere una tragedia”.

La stagione di Lara Gut–Behrami è finita, l'infortunio che ha riportato per la caduta in allenamento a Copper Mountain (Colorado) è tanto grave quanto è dura, a livello emotivo, apprendere la diagnosi che spiega come sta, quali sono le sue condizioni e i tempi di recupero rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale, oltre a una lesione al menisco del ginocchio sinistro. La sciatrice svizzera sarà operata la prossima settimana e non ha avuto bisogno di attendere il responso degli esami medici per capire che avrebbe dovuto riporre nel cassetto il sogno di vincere alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La sua assenza sottrae al circo delle nevi un'altra grande, possibile protagonista oltre a Federica Brignone che sta facendo di tutto per essere ai nastri di partenza dei Giochi invernali.

La reazione della sciatrice svizzera è da vera campionessa

Come l'ha presa Gut-Behrami? La disperazione o lo sconforto non sono parole che entrano nel suo vocabolario. C'è una frase che più di tutte colpisce, la si può estrapolare da quel che dice nel comunicato diffuso dalla federazione del suo Paese. "Di recente abbiamo assistito a eventi drammatici nel nostro sport, giovani atleti sono rimasti coinvolti in incidenti mortali. Per questo credo che un infortunio al ginocchio, per quanto possa essere complesso, non può essere una tragedia".

Come faccia a restare così lucida e saggia nonostante il mondo le sia crollato addosso spiega bene perché è una campionessa. E, forse, perché si arriva a un certo punto della vita e della carriera che certe cose sembrano messaggi, anche brutti davvero, che non si possono più ignorare. La stessa Lara Gut-Behrami era consapevole che le sarebbe rimasto ancora poco tempo da spendere sul grande palcoscenico delle nevi: avrebbe appeso gli attrezzi da competizione dopo la stagione 2025/2026.

Cosa accadrà adesso: "Voglio riprendermi poi capirò cosa mi riserva il futuro"

L'incidente capitato in Colorado cambia tutto lo scenario nell'immediato ma la campionessa nulla dice a proposito di un suo ritiro. Se così dovrà essere, non può avvenire in questo modo. Ecco perché lascia ancora una porta aperta: "Avevo immaginato i prossimi mesi in modo completamente diverso – si legge ancora nella nota della federazione – e non vedevo l'ora di cominciare la prossima stagione". La sorte ha voluto diversamente, Gut-Behrami sa che anche questo fa parte del gioco. "La cosa a cui penso adesso è riprendermi completamente da questo infortunio e tornare alle competizioni nella migliore condizione possibile. Solo allora potrò capire effettivamente come sto. E saprò cosa mi riserva il futuro".