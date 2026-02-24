La squadra femminile di hockey rinuncia all’invito di Trump: lezione di stile dopo la battuta infelice

La squadra femminile di hockey degli Stati Uniti che ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina ha declinato l’invito di Trump. Il presidente aveva fatto discutere per una battuta infelice.

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono appena finite ed è tempo per gli atleti medagliati di ricevere i meritati tributi istituzionali. Così sarebbe dovuto essere anche per la squadra femminile e quella maschile di hockey sul ghiaccio degli Stati Uniti, entrambe vincitrici dell'oro. A recarsi dal presidente USA Donald Trump però per ricevere il meritato tributo saranno solo gli uomini, dopo che le donne hanno declinato l'invito. Una decisione legata ufficialmente ad impegni istituzionali, e che arriva dopo l'infelice battuta del tycoon che aveva fatto il giro del mondo.

Perché la squadra femminile dell'Hockey USA non andrà da Trump dopo le Olimpiadi

Attraverso un comunicato di USA Hockey, il team di hockey femminile degli Stati Uniti ha spiegato quelle che sono le cause che impediranno la visita al Campidoglio, in occasione del discorso di Trump sullo Stato dell'Unione al Congresso. Si legge nella nota che tutte le atlete pur essendo "sinceramente grate per l'invito rivolto e onorate per essere state incluse" e pur "apprezzando profondamente il riconoscimento del loro straordinario risultato" non potranno partecipare. Il motivo è legato alle "tempistiche" e agli "impegni accademici e professionali precedentemente programmati dopo i Giochi".

A quanto pare molte delle atlete avevano già prenotato voli di linea per il rientro negli USA dove il campionato riprende giovedì. Una riposta chiara ed effettuata con stile, senza addentrarsi nelle polemiche.

Le polemiche dopo la battuta infelice di Donald Trump

Una decisione che però è impossibile non accostare a quanto accaduto proprio dopo i titoli di coda delle Olimpiadi, quando Trump ha voluto parlare personalmente alla squadra maschile attraverso una telefonata in vivavoce passata negli spogliatoi. Oltre ai complimenti di rito, il presidente aveva tirato in ballo anche le ragazze in modo infelice attraverso questa battuta: "Devo dirvelo, dovremo portare anche la squadra femminile, lo sapete… credo che altrimenti verrei probabilmente sottoposto a impeachment". Una situazione che ha sollevato polemiche e indignazione diventando anche un caso politico.

La Casa Bianca infatti, che non ha risposto alla decisione ufficiale delle ragazze dell’hockey, deve fare i conti anche con le prese dei posizioni delle parlamentari del Partito Democratico che hanno definito come “Inaccettabili” i commenti di Trump, invitando il team USA femminile a visitare il Campidoglio in un altro momento per la celebrazione dell’oro. Così è stato alla fine.