Jutta Leerdam e il segreto della pasta italiana alle Olimpiadi invernali: “Ha funzionato”

Dopo le polemiche dei giorni precedenti la gara vinta alle Olimpiadi di Milano Cortina, tra le accuse di fare "vita da milionaria" e quelle di sottrarsi al confronto coi media del suo Paese, è di nuovo luna di miele tra Jutta Leerdam e l'opinione pubblica olandese. La vittoria da dominatrice (con tanto di record olimpico) nei 1000 metri di short track, ha reso giustizia alla classe della 27enne pattinatrice di velocità, restituendole la sua dimensione sportiva di campionessa, ultimamente sovrapposta in maniera massiccia a quella di personaggio social, complice la sua relazione con lo youtuber e pugile Jake Paul.

Jutta Leerdam si prende in Italia quell'oro olimpico che le mancava, dopo che a Pechino 2022 aveva vinto ‘solo' l'argento, sempre nei 1000 metri. E all'indomani del trionfo, l'atleta olandese fa un elogio indiretto al nostro Paese, svelando quanto sia stato prezioso il contributo dato in questi ultimi giorni alla sua dieta dal piatto italiano per eccellenza, la pasta, soprattutto se messo a confronto con quello che mangiava durante i Giochi di quattro anni fa in Cina.

Jutta Leerdam, elogio della pasta italiana dopo aver vinto l'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina

"La differenza più grande tra queste Olimpiadi e le ultime è che durante le ultime ho mangiato un sacco di insalate e durante queste ho mangiato un sacco di carboidrati", dice radiosa Jutta in un video pubblicato su TikTok con la sovrascritta "carboidrati per vincere", mentre mangia con la medaglia d'oro al collo.

Di fronte a lei non si vede, ma si sente Jake Paul: "Va benissimo, tesoro. Hai bisogno di glucosio", le dice, approvando la dieta olimpica della sua promessa sposa.

"Tantissima pasta, tantissimo pane, avena… e soprattutto la pasta. Ho mangiato quei tipi di pasta qui in Italia e hanno funzionato alla grande – replica Jutta, che conclude con un invito a non sposare regimi alimentari troppo restrittivi – Ricordatevi di mangiare, ragazzi". Cosa che lei ha fatto abbondantemente alla mensa del Villaggio Olimpico di Milano, come documentato in un altro video (qui sotto).

La Leerdam è ovunque in queste ore sui media olandesi, la sua immagine è stata rilanciata anche dal comportamento tenuto subito dopo aver vinto l'oro nei 1000 metri, quando non ha pensato solo a scambiare cuori col suo Jake in tribuna mentre piangevano entrambi, ma è corsa ad abbracciare e consolare la sua compagna di squadra Femke Kok che aveva preso l'argento. Un bel gesto che ha ribaltato in un attimo l'immagine "da diva" di Jutta e ne ha esaltato il lato umano.