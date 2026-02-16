Jake Paul ha una regola nella relazione con Jutta Leerdam: “Ogni sera, prima che lei vada a letto”

Quella tra Jake Paul e Jutta Leerdam è una relazione vera e appassionata: lo youtuber e pugile non risparmia attenzioni alla campionessa olimpica di pattinaggio. C’è una regola che lui segue tutte le sere: laddove non arriva l’aria che respirano, arriva il suo amore potente, anche a migliaia di chilometri di distanza.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jutta Leerdam domenica ha reso ulteriormente indimenticabili le sue Olimpiadi di Milano Cortina, aggiungendo allo splendido oro vinto qualche giorno prima nei 1000 metri di pattinaggio di velocità un argento altrettanto pesante nei 500 metri, dietro la connazionale Femke Kok che nella gara precedente era arrivata alle sue spalle. Sugli spalti dell'arena milanese c'era in entrambe le occasioni il fidanzato della 27enne olandese, lo youtuber e pugile Jake Paul. Stavolta il ragazzone americano non si è commosso come accaduto il giorno dell'oro, ma la sua vicinanza piena di attenzioni e amore per Jutta non è passata inosservata, ancora una volta. Una premura che Jake ha sempre nei confronti della sua compagna, anche quando non si addormentano assieme la sera: c'è una regola che segue sempre per farla sentire vicina a lui, ovunque si trovino entrambi.

La coppia sta assieme dal 2023, lo scorso anno lui le ha chiesto di sposarlo, insomma si tratta di una relazione seria, al di là della loro sovraesposizione social e mediatica, che tante critiche ha attirato alla Leerdam nel suo Paese alla vigilia delle Olimpiadi ("vive come una milionaria, il suo comportamento è quello di una diva, non di una professionista vicina ad una Olimpiade"). Critiche cui la pattinatrice olandese ha risposto nel solo modo con cui era possibile zittirle, ovvero vincendo.

Jutta Leerdam con la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Milano Cortina

Jutta Leerdam e Jake Paul vivono a migliaia di chilometri di distanza

Perché Jutta è un'atleta vera, che si ammazza di fatica in allenamento tutti i giorni per poter arrivare a risultati di quel valore. Proprio per questo lei e Jake passano gran parte del loro tempo durante l'anno separati, c'è l'oceano a dividerli, visto che la Leerdam ha campo base della sua attività sportiva in Europa, mentre lo youtuber ha il centro dei suoi interessi negli Stati Uniti e in generale in giro per il mondo.

Leggi anche Federica Brignone non voleva scendere nella seconda manche del gigante a Cortina: cosa è successo

"Non ho potuto assistere ai suoi combattimenti passati a causa del pattinaggio – ha spiegato Jutta dopo l'oro nei 1000 metri – Sarebbe bello esserci più spesso. Lui mi ha supportato molto di più ed è venuto a molte delle mie gare, quindi gli sono molto grata".

Come si sono conosciuti: la diffidenza iniziale della campionessa

Quando si sono conosciuti per la prima volta alla fine del 2022, entrambi erano appena usciti da una relazione finita: lei aveva appena concluso la sua storia di cinque anni con il pattinatore di velocità suo connazionale Koen Verweij, mentre lui era di nuovo single dopo la rottura con Julia Rose. Riguardo al loro primo incontro, Jutta ha spiegato in passato: "Jake mi ha mandato un messaggio privato su Instagram e mi ha chiesto di partecipare al suo podcast. Gli ho risposto: ‘Ok, bene, facciamolo. Potrebbe essere una bella cosa. Potrebbe essere carino'".

Da lì, Jake ha iniziato a flirtare con Jutta, trovando peraltro dall'altra parte una certa diffidenza: "All'inizio non mi piaceva molto – ha raccontato la Leerdam – Quando mi ha contattato online, gli ho detto: ‘No, sembri uno stronzo arrogante che pensa di poter ottenere tutto quello che vuole'. Beh, non io! Non mi sarei mai aspettata di uscire con lui. Mai. Certo, non sapevo molto di lui. Potevo solo scorrere il suo profilo Instagram e farmi subito un'opinione, come fa tutto il mondo. Ma lui è l'esatto opposto".

La regola di Jake tutte le sere: la fiamma con Jutta va tenuta ardente nonostante la lontananza

Vista la lontananza tra i due per lunghi periodi, nonché il fuso orario diverso in cui vivono, Jake ha deciso di seguire una regola cui non deroga mai. Lo fa tutti i giorni: "Poiché abbiamo una relazione a distanza, ogni volta che lei va a dormire la sera le mando tre o cinque video per farle sentire che fa parte di tutto quello che succede da noi di notte". Evidentemente funziona…