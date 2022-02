Italia travolgente: sul podio da 20 giornate consecutive tra le Olimpiadi di Tokyo e Pechino Ai Giochi Olimpici di Tokyo l’Italia ha conquistata almeno una medaglia per ogni giornata di gare. Nelle Olimpiadi di Pechino la striscia vincente continua.

A cura di Alessio Morra

L'Italia a Pechino ha vinto anche l'oro nel curling. Probabilmente nessuno lo avrebbe immaginato fino a poche settimane fa. Ma lo sport italiano da un anno a questa parte sta mietendo successi in modo impressionante. Il 2021 è stato un anno magico in cui per mesi il tricolore ha svettato: dagli Europei di calcio a quelli di pallavolo, vinti sia dalla squadra femminile che da quella maschile, ma soprattutto con i grandi successi alle Olimpiadi di Tokyo, con l'oro di Marcell Jacobs nei 100 metrisu tutti. Giochi Estivi da record sia per le 40 medaglie complessive, traguardo mai raggiunto fino allo scorso agosto, ma anche perché l'Italia a Tokyo ha conquistato medaglie in ogni giorno di gare: sedici giorni su sedici. E la striscia di giorni a medaglia continua con i Giochi Invernali. Perché in tutte e quattro le giornate di gare a Pechino l'Italia ha sempre portato a casa almeno una medaglia, e sono così 20 le giornate consecutive a medaglie per gli azzurri.

Senza fare troppi sforzi si torna a luglio quando, sabato 24, il giorno successivo alla Cerimonia d'Apertura, l'Italia vinse la medaglia d'oro con Vito Delll'Aquila nel taekwondo e l'argento con Gigi Samele nella sciabola individuale. Quello è stato l'inizio di un'edizione dei Giochi che verrà ricordata nei secoli per i traguardi raggiunti. Almeno una medaglia per ogni giornata di gare, 40 in totale, con l'atletica tornata grande con Jacobs, Tamberi e una staffetta fenomenale. L'ultimo giorno, l'8 agosto, le farfalle della ginnastica vincono il bronzo e portano l'Italia a realizzare un paio di primati.

Le condizioni a Pechino sono completamente diverse, ma i risultati sono altrettanto eccezionali: quattro giornate di gara e sette medaglie vinte, almeno una per giorno. Sabato, nel day 1,è arrivato l'argento della staffetta dello short track per l'Italia, che poi ha vinto altri tre argenti, un bronzo e soprattutto due medaglie d'oro, l'ultimo con la coppia del curling formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner. Ma già con l'argento di Pellegrino l'Italia era certa di avere una medaglia pure martedì 8 febbraio e così ha conquistato medaglie per la ventesima giornata consecutiva, tra Tokyo e Pechino. Fenomenali.