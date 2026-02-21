sport
video suggerito
video suggerito

Il dolce addio di Dorothea Wierer: “Temevo di arrivare ultima, questa festa vale più di una medaglia”

Dorothea Wierer ha chiuso la sua splendida carriera disputando l’ultima gara alle Olimpiadi. Dopo essere arrivata quinta è stata celebrata in modo sobrio e divertente: “Non me l’aspettavo, quest’affetto vale più di una medaglia”.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Chiudere una carriera meravigliosa alle Olimpiadi e in casa, letteralmente, esattamente dove si è cresciuti è qualcosa di rarissimo. È successo a Dorothea Wierer che a lungo ha sognato di termina una splendida carriera con una medaglia, che invece non è arrivato. Il quinto posto nella 12,5 km è il suo ultimo risultato. Peccato, ma la festa che le è stata tributata una volta al traguardo è stata splendida, tanto quanto le sue parole. Campionessa unica.

"Non volevo arrivare ultima"

Un errore di troppo al poligono ha penalizzato l'azzurra, che non ha mostrato rammarico per il saluto allo sport che ha tanto amato: "Sono orgogliosa, perché non volevo arrivare ultima, nel biathlon non si sa mai. A un certo punto ero davanti e ho pensato: ‘che bel momento voglio godermelo', essere lì davanti è sempre bello".

Dorothea Wierer ha vinto una medaglia di bronzo in queste Olimpiadi.
Dorothea Wierer ha vinto una medaglia di bronzo in queste Olimpiadi.

"La medaglia sarebbe stata la ciliegina sulla torta"

Foto, fiori, spumante, la famiglia e la squadra italiana, compresa la rivale di sempre Lisa Vittozzi, cori, baci e qualche lacrimuccia. La medaglia d'argento con la staffetta mistsa l'ha vinta, tre bronzi in tre Olimpiadi, due Coppe del Mondo e quattro titoli Mondiali. Insomma, un palmares stellare.

Leggi anche
De Zerbi e l'ultimo atto d'amore prima dell'addio a Marsiglia: ha rinunciato allo stipendio

"La medaglia sarebbe stata la ciliegina sulla torta ma gareggiare un'ultima volta qui è stato davvero speciale. Non è stato facile, perché in Italia, alle Olimpiadi in casa, c'erano molte aspettative. Ma l'affetto dei tifosi vale più di una medaglia. Significa che forse ho fatto qualcosa di buono, ed è una bella esperienza di vita", ha detto a caldo, godendosi il momento a tutto tondo.

La splendida festa per l’ultima gara da professionista per Wierer.
La splendida festa per l’ultima gara da professionista per Wierer.

Aggiungendo: "Non potevo immaginarmelo più bello questo momento. Sono contenta di finire proprio così, a casa mia. Non sono l'atleta più vincente ma questo vale più di una medaglia perché non me l'aspettavo". Dopo aver detto che a Sanremo non ci andrà e usato parole di conforto per Tommaso Giacomel e Rebecca Passler, ha ricevuto anche i complimenti di Vittozzi: "Quello che ha fatto Dorothea è stato di ispirazione per chi veniva dopo".

Notizie
Sport invernali
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Deromedis oro, Tomasoni argento nello Ski cross. Giovannini bronzo nello speed skating: 30 medaglie
Italia da sogno nello Ski Cross alle Olimpiadi! Deromedis si prende l'oro, Tomasoni l'argento al fotofinish
Fuorionda su Israele durante la diretta Rai alle Olimpiadi: “Chiediamo scusa. È stato inappropriato”
Telecronaca Rai concitata alle Olimpiadi: “Guarda che lei non ti sente”, “Lo faccio capire a casa”
I proprietari di Nazgul, il cane virale: "Quando lo abbiamo visto è salito il panico"
Il video sui medici italiani della sorella di Lindsey Vonn fa discutere: "Non intasate i pronto soccorso"
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views