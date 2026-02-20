sport
I proprietari di Nazgul, il cane virale alle Olimpiadi: “Quando lo abbiamo visto è salito il panico”

Una delle scene iconiche di queste Olimpiadi Invernali è quella del Cane Lupo Cecoslovacco che ha tagliato il traguardo insieme alle atlete durante una gara di sci di fondo. Il suo nome è Nazgul e i suoi proprietari hanno raccontato a Fanpage.it i retroscena di quei momenti.
A cura di Beatrice Barra
Nazgul è il nome del Cane Lupo Cecoslovacco che il 18 febbraio ha fatto irruzione durante una gara di sci di fondo femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: con uno sprint finale ha tagliato il traguardo insieme alle atlete ed è diventato una star del web. I suoi proprietari, Alice ed Enrico, hanno raccontato a Fanpage.it i retroscena della vicenda.

"Nazgul è il nome dei Cavalieri Neri del Signore degli Anelli che rincorrono Frodo. Devo dire che con quello che è successo la scelta [del nome, ndr] è stata azzeccata. Il commento più bello è stato che, essendo un Nazgul, ha confuso i cerchi olimpici con l'anello del potere, perché i Nazgul sono a caccia dell'anello del potere", spiega Enrico sorridendo della vicenda.

La prima reazione, però, è stata l'incredulità: quando sono arrivati i messaggi e le chiamate di amici e parenti "ci siamo detti che era impossibile che fosse lui, perché era chiuso dentro casa". Quella mattina, infatti, i proprietari di Nazgul erano andati a vedere il biathlon ad Anterselva e,"visto che i cani non sono ammessi alle Olimpiadi, abbiamo dovuto lasciare Nazgul a casa".

La conferma che fosse il loro cane arriva quando Alice ed Enrico vedono l'immagine del fotofinish che ha fatto il giro del web: "Lì abbiamo riconosciuto le sfumature del suo pelo e ci è salito un po' il panico. Eravamo a quasi tre ore di distanza e comunque si tratta di un cane che, per quanto ben istruito, può essere imprevedibile perché è una razza particolare (un Cane Lupo Cecoslovacco, ndr)". 

La loro abitazione si trova a circa 300 metri dall'ingresso degli spettatori e a circa 500 metri dallo stadio del fondo di Tesero: sono posti che Nazgul conosce bene perché spesso i suoi proprietari lo portano lì per una passeggiata. "Probabilmente era venuto a cercarci", ci raccontano.

Nazgul, Cane Lupo Cecoslovacco che ha fatto irruzione durante una gara alle Olimpiadi.
Nazgul, Cane Lupo Cecoslovacco che ha fatto irruzione durante una gara alle Olimpiadi.

Sia Alice che Enrico praticavano sci da fondo, quindi il primo pensiero è andato alle atlete: "La prima cosa che ci ha fatto preoccupare è che potevano spaventarsi. Poteva creare disagio anche all'organizzazione delle Olimpiadi".

Fortunatamente, invece, è andato tutto bene e Nazgul è diventato una sorta di mascotte olimpica: "Dobbiamo fare i complimenti a tutte le persone che c'erano lì allo stadio, a partire dagli atleti che non si sono agitati minimamente, hanno fatto come se lui non ci fosse. Complimenti anche all'organizzazione e al direttore di gara che ha saputo intervenire subito".

