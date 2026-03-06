Giulia Murada vince l’oro agli Europei di Sci Alpinismo, per l’Italia anche il bronzo di De Silvestro

L'Italia vince un oro e un bronzo agli Europei di Sci Alpinismo, uno degli sport che hanno attratto di più alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La nuova campionessa è Giulia Murada, che ha ottenuto il primo successo in carriera. Medaglia di bronzo per Alba De Silvestro, classificatasi a circa un secondo dalla vincitrice.

Oro per Giulia Murada agli Europei

Ai Giochi aveva chiuso al quinto posto, un peccato perché era arrivata a un passo dal grande obiettivo. Si è rifatta subito Giulia Murada che mercoledì ha vinto l'argento nella gara sprint e adesso vince l'oro agli Europei nella prova individuale. E grazie a questo successo diventa anche leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Prima vittoria per Murada dopo ventuno volte sul podio senza trionfi. Secondo posto per l'elvetica Marianne Fatton, terza De Silvestro. Quarta un'altra italiana, Lisa Moreschini.

Tra gli uomini invece oro per lo svizzero Remi Bonnet, che precede l'altro svizzero Thomas Bussard, giunto dietro di tre secondi, e l'austriaco Johannes Lohfeyer. Sesto Antonioli, undicesimo Boscacci, i due italiani in gara.

Leggi anche Elia Barp e Federico Pellegrino fantastici, Italia medaglia di bronzo nella Team Sprint maschile

Chi è Giulia Murada, la stella italiana dello sci alpinismo

Nata nel mese di luglio del 1998 è una scialpinista e fondista di corsa, appartenente al Centro Sportivo dell'Esercito, sin da ragazzina pratica sport e da giovanissima ha ottenuto una sfilza di successi importanti a livello giovanile. Nell'attività ‘da grande' aveva ottenuto ventuno podi (sei volte seconda) in Coppa del Mondo prima delle medaglia d'oro agli Europei di sci alpinismo, sport che ha fatto il suo debutto olimpico a Milano-Cortina. Murada è arrivata quinta, ora si è tolta una soddisfazione non da poco diventando campionessa europea.