Flora Tabanelli a 17 anni riscrive la storia dello sci freestyle: mai nessun italiano ci era riuscito prima La diciassettenne Flora Tabanelli diventa il primo italiano di sempre a vincere una gara di SlopeStyle nella Coppa del Mondo di Freeski: lo storico successo ottenuto a Stoneham e la coppa di specialità nel Big Air già messa in bacheca con una gara d'anticipo permettono alla fenomenale sciatrice bolognese allungare in vetta alla classifica generale e avvicinare il trofeo più ambito.

A cura di Michele Mazzeo

Compirà 18 anni solo il prossimo 20 novembre, ma Flora Tabanelli ha già scritto a caratteri cubitali il suo nome nella storia dello sci Freestyle. Dopo essersi assicurata la Coppa del mondo nella specialità Big Air (in cui si compiono evoluzioni in aria) con una gara d'anticipo già nel corso della precedente tappa di Aspen, la 17enne bolognese è stata protagonista di un altro evento storico: nella gara dello SlopStyle a Stoneham, in Canada, è infatti riuscita a compiere l'impresa che mai prima d'ora era riuscita ad uno sciatore italiano, cioè vincere una tappa di Coppa del Mondo di Freeski nella specialità SlopeStyle (nella quale si eseguono trick e salti su un percorso in pendenza disseminato di rampe e ostacoli).

Una vittoria inaspettata per Flora Tabanelli che prima d'ora in questa disciplina non solo non aveva mai vinto ma non era nemmeno mai riuscita a salire sul podio: un quarto posto era infatti il risultato migliore ottenuto nello SlopeStyle in Coppa del Mondo prima della gara canadese. A Stoneham però la sciatrice emiliana già dalle qualificazioni è sembrata avere un ottimo feeling con la pista per poi in finale tirare fuori un exploit incredibile: 80,41 punti nella prima run che valgono il trionfo con un distacco abissale sulle più immediate inseguitrici con la cinese Ruyi Yang seconda con oltre cinque punti di svantaggio e la statunitense Rell Harwood terza con sei lunghezze di ritardo dall'azzurra.

Un successo che, oltre ad essere storico, è anche importante per la classifica generale della Coppa del Mondo femminile di Freesky che vede ora la 17enne di Bologna in testa con il rassicurante margine di 100 punti sulla cinese Ailing Eileen Gu e 110 lunghezze sulla francese Tess Ledeux attualmente terza quando manca solo la tappa di Tignes (dall'11 al 14 marzo) alla fine della stagione.

Una vittoria che ha sorpreso anche la stessa Flora Tabanelli: "È una sensazione incredibile, sono davvero contentissima. Ho fatto una grande prima run, in una stagione fantastica: è la prima volta che vinco nello Slopestyle in Coppa del Mondo. Sto vivendo un sogno che si sta realizzando, ora voglio restare concentrata sulle ultime due gare di Tignes per giocarmi le mie chance anche nella classifica generale" ha infatti detto la talentuosissima classe 2007 su cui l'Italia ripone grandi aspettative in vista dei Mondiali di St. Moritz di fine marzo e soprattutto in vista delle Olimpiadi Invernali casalinghe di Milano-Cortina.