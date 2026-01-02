Federica Brignone e la notizia più attesa per lo sci italiano: “Ora è tempo di tornare”

Federica Brignone ha condiviso su Instagram il messaggio che attendevano tutti i tifosi della campionessa e appassionati di sci: ha annuncia il rientro imminente agli allenamenti con la squadra femminile dopo il lungo periodo di recupero dall'infortunio. " Di nuovo tra le porte dopo tanto tempo, allenarsi a casa è stato fantastico! Ora è tempo di tornare con le ragazze", le parole che avvicinano ancora un po' il ritorno alle competizioni dopo il grave infortunio subito ad aprile scorso. L'entusiasmo espresso per riprendere le sedute collettive (dopo aver lavorato individualmente tra Valgrisenche e Courmayeur) è un segnale positivo in vista del possibile rientro in gara in questo mese di gennaio e delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. E il fatto stesso che sia stata nominata portabandiera per l'Italia ai Giochi invernali (dal 6 al 22 febbraio) le ha dato maggiori motivazioni per riuscire a partecipazione all'edizione iridata. È la sfida contro se stessa e il tempo iniziata dal giorno successivo alla brutta caduta e alla consapevolezza (durissima) delle sue condizioni.

Quando torna ufficialmente a gareggiare Brignone

La frase di Brignone dà forza alla domanda più ricorrente sulla sciatrice: quando sarà possibile rivederla in gara? Le date che sembrano possibili per il rientro agonistico sono quelle cerchiate in rosso sul calendario di gennaio: nella seconda metà del mese, in occasione delle tappe italiane di Coppa del Mondo. Per la precisione con Discesa e SuperG a Tarvisio e il Gigante a Kronplatz.

(in aggiornamento)

Il calvario di ‘Fede' da aprile a oggi: come sta la campionessa azzurra

Federica Brignone ha visto la luce in fondo al tunnel dopo l'angoscia e la paura per il tremendo incidente capitatole il 3 aprile 2025 durante i Campionati Italiani di gigante slalom all'Alpe Lusia: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, con rottura del legamento crociato anteriore. L'intervento chirurgico è stato eseguito con successo il giorno successivo a Milano, e da allora ha iniziato il cammino (anche doloroso) per la riabilitazione seguita senza sosta, al punto da "vivere" per tutta l'estate (come lei stessa ammise parlando delle terapie) allo JMedical.

A novembre scorso è tornata ad allenarsi sulla neve per la prima volta dopo 8 mesi dall'infortunio, un passo importante verso il ritorno alle competizioni anche alla luce dei riscontri positivi. Il 27 dicembre ha ripreso gli allenamenti tra i pali del gigante a Courmayeur, mostrando un livello di recupero notevole a 268 giorni dalla caduta e dall'infortunio. Oggi il messaggio che è un altro passo verso Milano-Cortina 2026.