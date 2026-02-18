Eileen Gu risponde a una domanda provocatoria sulle sue Olimpiadi nel modo più iconico possibile

Eileen Gu è una famosissima sciatrice freestyle. La cinese ha vinto due medaglie d’argento a Milano Cortina 2026. In una conferenza stampa un giornalista le ha chiesto se quelle medaglie le vede che due ori persi.

Eileen Gu era una delle atlete più attese alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, non solo per i risultati sul campo. Sciatrice di freestyle, classe 2003, aveva vinto due ori nel big air e nell'halfpipe. Ma gli occhi su di lei ci sono anche per motivi politici: è nata negli Stati Uniti, ma vive la sua attività sotto i colori della Cina, il paese della mamma. In più è nota anche per essere finita su tante copertine di riviste di altissimo livello. Insomma, popolarissima anche al di fuori dello sport. Nei Giochi di Milano Cortina ha vinto finora due medaglie d'argento e dopo il secondo posto bis si è trovata a rispondere a una domanda provocatoria di un giornalista americano, che ha rimarcato la non vittoria. La risposta è stata da manuale.

Chi è Eileen Gu, la sciatrice cinese che disputa il freestyle

Magari in Italia non è popolarissima, ma Eileen Gu ventiduenne atleta nata a San Francisco in California e che da quando ha quindici anni compete per la Cina, è famosa per davvero tanto negli States che in Cina. Anzi, in Estremo Oriente è popolare e amata, soprattutto in Cina, mentre negli Stati Uniti è famosa grazie pure a svariate campagne pubblicitarie, e a numerosi sponsor. In Italia è arrivata con la grancassa. L'oro non è arrivato, ma due medaglie sì, due argenti. Non male.

"I due argenti sono due ori persi?"

Eileen Gu sa bene di essere sempre al centro della scena. Sorridente si è presentata in conferenza stampa dopo il secondo argento, dove però ha trovato un giornalista americano che, evidentemente non è uno di quelli che ha preso tanto bene la decisione di gareggiare per la Cina, le ha effettuato una domanda cattivella: "Come le vede queste due medaglie? Sono due argenti conquistati o due ori persi?".

"Sono la sciatrice freestyle più medagliata della storia"

La risposta dell'atleta cinese è stata splendida. Sorride e mette sul piatto in primis gli ori del passato: "Sono la sciatrice freestyle più medagliata della storia. Credo che questa sia già una risposta di per sé". Poi ha continuato: "Vincere una medaglia alle Olimpiadi è un’esperienza che ti cambia la vita, per ogni atleta. Farlo cinque volte è esponenzialmente più difficile, perché ogni medaglia è ugualmente difficile da ottenere per me, ma le aspettative degli altri aumentano, giusto?".

Infine ha bruciato il giornalista dicendo: "Quindi questa idea delle “due medaglie perse”, a essere del tutto sincera con voi, penso sia una prospettiva un po’ ridicola da adottare. Sto mostrando il mio miglior sci. Sto facendo cose che letteralmente non sono mai state fatte prima. Penso che questo sia più che sufficiente. Ma grazie".