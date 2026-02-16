Flora Tabanelli straordinaria! A 18 anni l’azzurra si prende il bronzo nel Big Air dello sci freestyle

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Flora Tabanelli si prende incredibilmente la medaglia di bronzo nel Big Air di sci freestyle ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L'azzurra fin da subito ha mostrato un punteggio ottimale e dopo le prime due manche era terza. Un punteggio che si migliora poi per l'azzurra nella terza e decisiva manche quando la Tabanelli ha festeggiato quasi incredula lasciandosi andare a un sospiro di sollievo. L'azzurra si porta a 94.50 per un totale di 178.25 che la fa volare in terza posizione.

Un bronzo pazzesco per la 18enne emiliana che è l'atleta italiana più vincente di sempre nella disciplina. Si tratta della campionessa del mondo in carica in questa specialità, ha vinto lo scorso anno anche la Coppa del mondo generale. E pensare che a novembre aveva subito una frattura al legamento crociato anteriore del ginocchio destro che sembrava potesse mettere fine al sogno delle Olimpiadi di Milano Cortina. E invece è arrivata questo bronzo assolutamente impressionante per lei che consente all'Italia di migliorare ulteriormente il suo medagliere.

Per l'Italia si tratta della prima storica medaglia nella storia del Freestyle italiano. Oro alla canadese Oldham, argento per Eileen Gu. Al Livigno Snow Park l'azzurra ottiene un punteggio di 178.25, migliorandosi nell'ultimo salto, e consente all'Italia di prendersi la medaglia numero 23 ai Giochi di Milano Cortina. Incredibile come la Tabanelli solo lo scorso 5 novembre avesse ricevuto la notizia della rottura del crociato. Poi la decisione di puntare sulla terapia conservativa e la riabilitazione al J Medical. Oggi il bronzo che la fa entrare nella storia dello sport italiano.

Nessuno pensava che la Tabanelli potesse raggiungere un tale punteggio considerando che davanti aveva delle atlete considerate alla vigilie un passettino più avanti della nostra atleta azzurra. E invece il destino ha voluto che fosse proprio lei a trionfare lasciandosi alle spalle il buio di quel crociato rotto a novembre portando avanti il coraggio e la voglia di disputare queste Olimpiadi. L'altra azzurra Maria Gasslitter chiude al nono posto. L'Italia ora a Milano Cortina 2026 conquista medaglie in 10 discipline e va a – 1 dal record assoluto degli Stati Uniti nel 2018.