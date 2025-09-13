Chi è Julia Marie Gaiser, la giovane pattinatrice travolta e uccisa da un camion a Salisburgo

Il mondo dello sport piange la prematura morte di Julia Marie Gaiser, pattinatrice artistica su ghiaccio di soli 23 anni, originaria di Bressanone, che è stata tragicamente uccisa da un camion mentre percorreva in bicicletta la Gaisbergstrasse a Salisburgo, città in cui viveva da alcuni anni per motivi di studio. L'incidente è avvenuto giovedì 11 settembre 2025, intorno alle 15:00, all'incrocio con via Fadinger.

La giovane stava percorrendo una pista ciclabile molto frequentata quando è stata colpita dal mezzo pesante, che stava svoltando a destra. L'impatto è stato fatale, e i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarla. Una vera e propria tragedia che ha colpito la comunità brissinese.

Chi è Julia Marie Gaiser, giovane promessa del pattinaggio uccisa da da un camion a Salisburgo

Nonostante la giovane età, Julia Marie Gaiser aveva già costruito una carriera promettente nel pattinaggio artistico. Iniziò la sua attività con il Wintersportverein Brixen, dove fu allenata dalla madre, Elke, che ricopriva il ruolo di responsabile del settore pattinaggio artistico. La sua dedizione e passione per lo sport la portarono a trasferirsi a Salisburgo, dove studiava all'università e gareggiava per i colori dell'Austria. La giovane atleta aveva partecipato a quattro campionati nazionali austriaci, distinguendosi per le sue capacità tecniche e artistiche sul ghiaccio.

Oltre alla sua carriera agonistica, Julia nutriva un profondo amore per il pattinaggio e sognava di diventare allenatrice per trasmettere la sua passione alle future generazioni. Il suo impegno e la sua dedizione erano evidenti a tutti coloro che l'avevano conosciuta.

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità altoatesina e il mondo dello sport. Il sindaco di Bressanone, Andreas Jungmann, ha espresso le sue più sentite condoglianze alla famiglia Gaiser, definendo la perdita "enorme" per la città e per il mondo dello sport. Anche le società sportive locali hanno ricordato Julia Marie come una giovane donna di grande talento e umanità, la cui passione per il pattinaggio era evidente a tutti coloro che l'hanno conosciuta.

La tragedia e le indagini sulle morte di Julia Gaiser

L'autista del camion coinvolto nell'incidente, un uomo austriaco di 46 anni, è risultato negativo all'alcoltest. Le autorità austriache hanno avviato un'indagine per determinare le cause esatte dell'incidente e per stabilire eventuali responsabilità. La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di accertamenti.

Julia Marie Gaiser lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi l'ha conosciuta e apprezzata. La sua passione per il pattinaggio, la sua dedizione e il suo spirito combattivo rimarranno un esempio per le future generazioni di atleti. La sua memoria vivrà attraverso le piste di ghiaccio che tanto amava e che l'hanno vista brillare.