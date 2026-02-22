Cerimonia di chiusura Olimpiadi 2026, a che ora e dove vederla oggi in tv: scaletta e ordine d’uscita Nazioni

Alle ore 20 inizia oggi la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Diretta su Rai 1 e su Eurosport. Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto i portabandiera dell’Italia. Tra gli ospiti anche Roberto Bolle e Achille Lauro.

Quella di oggi è una giornata importante. Perché ufficialmente si chiudono, in questa domenica 22 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A porre la parola fine sarà la Cerimonia di chiusura che si terrà dalle ore 20:30 nella cornice dell'Arena di Verona. L'evento andrà in onda in diretta TV e in streaming in chiaro su Rai 1 con la telecronaca di Auro Bulbarelli, Cecilia Gasdia e Fabio Genovesi. Diretta anche per abbonati di Eurosport. Il tema sarà ‘beauty in action'. I portabandiera dell'Italia saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto. L'Italia sarà tra le ultime a sfilare con la Francia. Sarà così perché ci sarà il passaggio di consegna con la nazione che ospiterà la prossima edizione dei Giochi Invernali. Tra gli ospiti anche Roberto Bolle e il cantante Achille Lauro.

A che ora inizia la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali e dove vederla in tv

La Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 inizierà alle ore 20:30 e si potrà seguire in diretta TV sui canali Rai, sarà Rai 1 a mandare in onda in mondovisione l'evento, che chiude questi splendidi Giochi Olimpici. L'evento durerà all'incirca tre ore e si potrà seguire anche in streaming in chiaro su RaiPlay. Eurosport manderà in onda la Cerimonia per gli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, TIMVision sia in TV che in streaming.

Quando sfila l'Italia alla Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi: scaletta e ordine d'uscita Nazioni

La scaletta non è stata divulgata e non lo sarà fino all'ultimo minuto. I grandi ospiti si esibiranno. Roberto Bolle, Benedetta Porcarelli, Achille Lauro e Gabri Ponte sono attesissimi. L'ordine d'uscita delle Nazioni sarà quello consueto. Apre la Grecia, poi l'ordine alfabetico con tra le ultime tre Stati Uniti (che organizzeranno l'edizione 2034), Francia (2030) e l'Italia, con il passaggio di consegne tra Italia e Francia.

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto portabandiera dell'Italia per la chiusura dei giochi olimpici 2026

Anche nella Cerimonia di chiusura ci sono due portabandiera, sempre uno per genere. L'Italia ha scelto Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto, vincitori entrambi della medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali. Vittozzi è stata maestosa nel biathlon, Ghiotto invece ha vinto nello speed skating la medaglia d'oro a squadre.

Lisa Vittozzi sarà portabandiera alla Cerimonia di chiusura con Davide Ghiotto.

A che ora si esibiscono cantanti e ospiti alla Cerimonia di chiusura di Milano Cortina

Tanti ospiti anche nella Cerimonia che si tiene all'Arena di Verona. L'etoile Roberto Bolle è senz'altro la stella più luminosa. Canterà Achille Lauro. La musica sarà anche appannaggio di Gabry Ponte. Presente anche Benedetta Porcaroli.