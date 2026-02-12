Appello a Mattarella: “Resti a Cortina, tre ori in due giorni”. Il Presidente ha la risposta pronta

La presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella a Casa Italia è coinciso con una due giorni strepitosa degli atleti azzurri che hanno conquistato degli ori clamorosi. “Resti sempre qui”, l’appello di Buonfiglio, presidente CONI. “Nessuna appropriazione indebita, le medaglie sono degli atleti….” l’arguta e pronta risposta.

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha vissuto due giorni strepitosi a Cortina, ospite d'onore di Casa Italia. Una presenza benefica per il nostro Paese che ha vissuto contemporaneamente 48 ore di assoluto prestigio riuscendo a conquistare medaglie meravigliose con prestazioni storiche, tanto da salire al secondo posto temporaneo del medagliere. Così, è arrivato tra il serio e il faceto anche l'accorato appello del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invitando il Capo dello Stato a rimanere, anche in qualità di indiscusso portafortuna: "Sono fortunato io ad essere qui" la risposta di Mattarella che poi ha usato la sua proverbiale ironia: "Non posso fare appropriazione indebita… le medaglie sono merito degli atleti".

L'appello di Byonfiglio al Capo dello Stato: "Resti con noi tutti i giorni…"

Un'Italia straordinaria alle Olimpiadi Milano Cortina ha vissuto altri giorni meravigliosi risalendo posizioni nel medagliere generale rimpinguando un bottino già mafico e che può diventare epocale di questo passo. Un merito ulteriore è essere riusciti a farlo di fronte alla massima onorificenza dello Stato, il Presidente Sergio Mattarella, ospite d'onore di Casa Italia. A tal punto che Buonfiglio, numero uno del CONI ha sottolineato la insolita coincidenza: "Casa Italia è la casa degli italiani e Lei presidente ci ha fatto questo regalo di passare due giorni con noi qui a Cortina. Vorrei" ha concluso quasi con un appello accorato, "che rimanesse tutti i giorni perché in 2 giorni 3 medaglie d'oro… Credo che stiamo rendendo fieri e orgogliosi gli italiani per queste prestazioni ma le dobbiamo tanto in termini di affetto" ha poi proseguito, "di competenza e di presenza, quindi grazie di cuore e ci sia sempre vicino che ne abbiamo bisogno".

La risposta arguta di Mattarella: "Nessuna appropriazione indebita, le medaglie sono degli atleti"

Non è mancata la risposta arguta e ironica del Capo dello Stato: "Vorrei dire al presidente Buonfiglio che tutto posso fare tranne che appropriazione indebita… Le medaglie di questi giorni sono degli atleti" ha sottolineato sorridente. "Sono fortunato io a essere qui, in questi giorni in cui hanno conquistato tante medaglie, ma l'importante è che continuino con lo spirito con cui lo hanno fatto, lo stanno facendo: impegno per superare se stessi, impegno per competere con lealtà e con successo".

Gli ori dell'Italia con Mattarella presente sulle piste ospite d'onore della delegazione azzurra

Ieri sono arrivati ori multipli, con una straordinaria doppietta storica nello slittino nel doppio femminile con Andrea Voetter-Marion Oberhofer e bel doppio maschile con Emanuel Rieder-Simon Kainzwaldner. Nella giornata odierna con Mattarella sempre presente sulle piste delle Tofane per il SuperG femminile è arrivato l'oro di Federica Brignone nel SuperG femminile, con cui il Presidente si è personalmente fermato a festeggiarla e poi lo splendido oro di Francesca Lollobrigida nei 5000m pattinaggio di velocità.