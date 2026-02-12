Federica Brignone: “Ho vinto perché non pensavo di vincere”. Le lacrime della mamma in diretta TV

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È il primo oro olimpico per Federica Brignone che sull'Olympia delle Tofane diventa protagonista di una gara magistrale che corona il sogno di una vita. È la prima italiana a salire sul gradino più alto del podio dopo Daniela Ceccarelli, in un anno in cui non pensava di poter fare questo risultato: dieci mesi fa un tremendo infortunio l'aveva fermata sul più bello, cercando di intralciarle la strada verso le Olimpiadi Invernali, ma la tigre di La Salle è stata più forte di tutto e con caparbietà si è presentata ai nastri di partenza, anche se non si aspettava di vincere. Prende fiato prima di rispondere alle domande dei giornalisti, travolta dall'emozione di un risultato storico.

Ai microfoni della Rai è incredula così come sua madre, l'ex sciatrice Ninna Quario, che scoppia in lacrime in diretta mentre regge un tricolore con su scritto "Forza Fede". Nessuna delle due avrebbe mai sognato di portare a casa un risultato così prestigioso alle Tofane perché il primo oro olimpico della carriera dell'italiana arriva alla fine del periodo più buio che aveva messo in discussione anche la sua presenza ai Giochi.

La madre di Federica Brignone festeggia l’oro olimpico

Brignone incredula per l'oro

Non nasconde l'immensa emozione e anche l'incredulità per un risultato che mai si sarebbe immaginata di raggiungere: "Ho detto o la va o la spacca, ho provato a fare il massimo ma non pensavo di poter vincere l'oro sinceramente. Non me lo sarei mai aspettato nella vita". C'erano tante atlete competitive a cominciare dalla connazionale Sofia Goggia, caduta quasi alla fine della pista, e alle altre giganti del SuperG che non sono riuscite a tenere il passo di Brignone. La portabandiera azzurra credeva di essere solo una mina vagante, non la favorita: "Ho detto o la va o la spacca, ho provato a fare il massimo. Forse ci sono riuscita oggi perché proprio l'oro non mi mancava, nel senso che sapevo di aver già fatto il massimo ed era solo un più e quella era forse la mia forza. Ero veramente tranquilla, mi valutavo un'outsider, ho cercato di dire ‘o fai tutto o non viene il risultato'. Quindi oggi è qualcosa di speciale". L'infortunio l'ha fermata nel suo prime ma non le ha impedito di diventare la sciatrice più longeva a vincere un oro olimpico nello sci alpino a 35 anni e 7 mesi.

Mentre aspettava la discesa delle altre atlete si è commossa, seduta su quel leader's corner che si è presa subito e che non ha più lasciato. Scoppia in lacrime anche sua madre davanti alle telecamere, anche lei non credeva di poter assistere all'oro olimpico: "Non so cosa dire, solo che è fantastica. Credevo che sarebbe tornata, ma vincere la medaglia olimpica in SuperG, l'oro… è troppo brava, sto male. Le mancava l'oro olimpico e adesso non manca più". La carriera è coronata nel modo più bello che ci sia, una ricompensa meritatissima dopo il periodo più duro della sua carriera che si è concluso con una strepitosa medaglia d'oro.