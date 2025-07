Yu Zidi a 12 anni diventa la più giovane medagliata della storia ai Mondiali, ma senza aver nuotato

La giovanissima cinese non è salita sul podio della staffetta 4×200 stile libero ma ha avuto ugualmente diritto al premio per aver partecipato alle batterie di qualificazione del mattino.

A 12 anni Yu Zidi ha vinto la medaglia di bronzo con la Cina nella staffetta 4×200 stile libero a Singapore ed è diventata la più giovane nuotatrice nella storia dei Mondiali di nuoto a infilare un premio al collo. Senza aver gareggiato. Perché? Aveva fatto parte della squadra nelle batterie di qualificazione (nella sessione mattutina ha completato la prima frazione) ma in finale il suo posto nel quartetto è stato preso da un'altra connazionale: non è salita sul podio però ha avuto ugualmente diritto al riconoscimento. Il nome della giovanissima asiatica adesso figura accanto a quello di Inge Sørensen: la ragazzina svedese (nata il 18 luglio 1924) che alle Olimpiadi di Berlino del 1936 ottenne un bronzo nei 200 rana a 12 anni e 24 giorni, un risultato che fa di lei attualmente l'adolescente più precoce a essersi fregiata di una medaglia iridata anche rispetto alla cinese (nata a ottobre 2012).

Zidi ha già sfiorato la medaglia a Singapore per 2 volte

Zidi ha già sfiorato la medaglia per due volte classificandosi quarta sia nei 200 misti (ad appena sei centesimi dal podio) sia nei 200 farfalla (con un gap di 31 centesimi dal terzo posto). Le restano i 400 misti per togliersi la più grande soddisfazione di meritarla in vasca e allungare la lista di altre stelle del nuoto in età adolescenziale: la giapponese Kyoko Iwasaki, campionessa olimpica a 14 anni nei 200 metri rana ai Giochi di Barcellona del 1992, l'ungherese Krisztina Egerszegi (anche lei 14enne) oro nei 200 metri dorso e argento nei 100 metri dorso ai Giochi olimpici di Seul del 1988. E ancora la fortissima e pluridecorata americana Katie Ledecky che a Londra 2012 vinse il suo primo titolo iridato a 15 anni e 139 giorni.

Le perplessità sul talento precoce della "bambina d'acciaio"

La "bambina d'acciaio" (così è stata ribattezzata in patria per sottolinearne il talento che ha bruciato le tappe) finora ha fatto parlare di sé per le incredibili qualità mostrate in vasca, tali da permettere di realizzare tempi "da grande" e stracciare anche ogni limite anagrafico previsto dai regolamenti. Ad alimentare il brusio di sottofondo che l'ha accompagnata oltre agli "oooh" di meraviglia ci sono anche i sospetti sulle sue prestazioni straordinarie (ne ha parlato l'ex campione francese, Camille Lacourt, e i dubbi sull'opportunità che alla sua età sia già sottoposta allo stress psicofisico di allenamenti e gare top ("a 12 anni non è normale", ha spiegato Lilou Ressencourt che avuto Zidi accanto in corsia a Singapore).