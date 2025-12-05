Thomas Ceccon strepitoso oro agli Europei in vasca corta: vola nella finale di dorso

Thomas Ceccon ha conquistato l’oro agli Europei in vasca corta in Polonia, vincendo la finale di dorso in 49″27. Una gara in perfetta progressione che non ha lasciato spazio agli avversari da metà in poi. Per Lorenzo Mora, quinto posto.

Thomas Ceccon e Lorenzo Mora si sono presentati al via della finale dei 100 dorso maschili negli Europei in vasca corta, a Lublino, in Polonia dove l'Italia è stata già protagonista con le staffette, con grandi aspettative. E Ceccon non ha deluso le attese con una vittoria in rimonta straordinaria con una progressione negli ultimi 25 metri dove ha recuperato posizioni su posizioni. Quinto posto per Lorenzo Mora.

Thomas Ceccon ha conquistato un oro pesantissimo vinto non al meglio delle proprie condizioni fisiche: una vittoria in 49″27, con il secondo posto per il francese Tomac che fino alla fine ha impensierito l’azzurro con 49″46. La medaglia di bronzo è andata al britannico Oliver con 49″68, quinto posto per Lorenzo Mora con un grande crono, 49″95. Per l'Italia è il primo oro individuale in questa rassegna dopo le tre staffette

Non è andata altrettanto bene nell'altra finale per l'azzurro Gabriele Mancini che al via della finale dei 200 rana uomini non era certo trai favoriti dove tra i migliori c'era l’olandese Corbeau. Ma a vincere è stato lo spagnolo Coll Marti, il campione del mondo che si è confermato numero uno con 2’00″86.

