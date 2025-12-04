Staffetta mista da urlo, l’Italia della 4×50 è oro e fa il record del mondo agli Europei di nuoto

La staffetta mista della 4×50 ha strapazzato avversari e tempi agli Europei in vasca corta che si stanno disputando in Polonia. Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis si sono presi l’oro con un crono da paura: 1’27″26, nuovo record del mondo.

Pazzesca prova della nostra staffetta mista agli Europei 2025 di nuoto che si stanno svolgendo in vasca corta in Polonia. I ragazzi e le ragazze azzurre hanno sbaragliato la concorrenza prendendosi il titolo continentale con uno strepitoso oro condito da record del mondo: Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis gli autori di questo capolavoro con il cronometro fissato su un fantastico tempo di 1’27″26, frantumando il primato precedente che era detenuto dalla Francia, ottenuto nel 2022.

Italia padrona delle staffette agli Europei e 5a medaglia: 3 ori e 2 argenti

Italia di nuovo protagonista in Polonia in questi Europei in vasca corta, dove si è presa la quinta medaglia questa volta grazie alla perfezione in acqua della mista 4×50 che non ha lasciato scampo agli avversari. Una prestazione a dir poco superba per la compagine tricolore che si è presa il quinto podio in questa rassegna continentale, grazie ai 3 ori e 2 argenti vinti. In questa specialità l'Italia ha di nuovo fatto la parte del leone, prendendosi il sesto podio europeo in corta e la seconda medaglia d'oro, dopo Netanya nel 2015.

Sara Curtis pazzesca, chiude la propria frazione con un tempo mostruoso

In acqua tutto p stato perfetto, iniziando dalla prima frazione, con Leonardo Deplano che ha chiuso le sue fatiche in 20″97 per dare il cambio al capitano Lorenzo Zazzeri (che ha nuotato in 20″51). Poi, ci hanno pensato le ragazze: la capitana Silvia Di Pietro (23″07) prima, Sara Curtis, in chiusura, con un tempo mostruoso in 22″71 pazzesca, facendo esplodere il palazzetto di Lublino quando, vicino al n.1 di nazionale vincente è apparsa anche la sigla "WR", quella che certifica il nuovo record del mondo di specialità.