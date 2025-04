video suggerito

Sara Curtis stratosferica: terzo titolo in 24 ore e nuovo record ai campionati italiani di nuoto Sara Curtis centra un nuovo record ai campionati italiani di nuoto a Riccione, il terzo in 24 ore. La 18enne piemontese ha migliorato il suo stesso record italiano nelle batterie dei 50 stile libero (24″52), per poi ritoccarlo ulteriormente in finale (24″43). Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Sara Curtis è stratosferica. La nuotatrice diciottenne cuneese di Savigliano non si ferma più e centra il terzo record italiano in 24 ore. L'azzurra ha fermato il cronomatro in 24”43 nei 50 stile libero conquistando il pass per i Mondiali di Singapore anche in questa specialità. Un incanto vederla in vasca in questi Campionati Assoluti 2025 di nuoto in corso a Riccione che la stanno vedendo assoluta protagonista. Dopo i 50 dorso e i 100 stile libero, Sara Curtis vince anche i 50 stile libero migliorando di nuovo il suo record italiano di 24″52 fatto segnare in mattinata.

La diciottenne piemontese, tesserata per Esercito e CS Roero, solo ieri aveva cancellato di 17 centesimi il record italiano dei 100 stile libero di Federica Pellegrini in 53″01 assolutamente fantastico. Nei 50 stile libero il primato italiano già le apparteneva ma Sara Curtis si toglie anche lo sfizio di migliorarlo per ben due volte. In batteria (24″52) e poi in finale: 24″43. "Sono emozionata a vedere i miei genitori qui, devo tutto a loro. Mi hanno costantemente supportata — ha detto a Rai Sport — È stato bellissimo battere il record di Federica Pellegrini".

Terzo record odierno per Sara Curtis.

Sara Curtis non può credere a tutto ciò: "Devo ancora realizzarlo e non era facile tornare in acqua sui 50 stile, come concentrazione – ha continuato l'azzurra nella sua intervista post gara -. Ma ci sono riuscita. Io sono una ragazza semplice, nuoto da quando sono nata, l'acqua è il mio elemento in tutto e per tutto. Questi primati sono il frutto di tanto lavoro, è stato faticoso ma positivo". L'azzurra ha poi svelato un retroscena:

Le parole di Sara Curtis dopo la vittoria

"Scaramanzia? Il gesto del ciondolo è nato tre anni fa, papà me ne aveva regalato uno con l'Africa. Lo avevamo fatto prima di una gara ed è andata bene, e allora ho detto: facciamolo sempre. Spero di crescere e arrivare sempre più in alto". L'allieva di Thomas Maggiora ha dunque disputato una gara pazzesca nei 50 stile che rappresenta la "sua gara". Su questa distanza è infatti anche campionessa juniores in carica e detiene anche il primato mondiale juniores nei 50 dorso, che saranno per la prima volta distanza olimpica a Los Angeles"