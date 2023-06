Ruggiero e Minisini perfetti nel nuoto artistico: l’Italia si tinge subito d’oro ai Giochi Europei Ruggiero-Minisini si sono confermati imbattibili ai Giochi Europei 2023 nel misto nuoto artistico. Prova eccellente che con 242.3599 non ha avuto eguali confermandosi il duo più forte che già aveva conquistato Mondiali ed Europei.

A cura di Alessio Pediglieri

Erano attesi come la coppia da battere dopo i titoli ai campionati mondiali e il titolo europeo ma nessuno ci è riuscito: al secondo giorno dei Giochi Europei 2023, nel misto del nuoto artistico Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono stati semplicemente perfetti e si sono presi con merito, malgrado una penalità che ne ha abbassato il punteggio conclusivo. i due azzurri hanno affrontato la prova con un grado di difficoltà iniziale di 28.900 e alla fine hanno ottenuto 142.2099 negli elementi e 100.6500 nell’impressione artistica con lo score totale di 242.3599 che è valso l'oro.

L'unica preoccupazione era la penalità subita di 0.5 per movimenti richiesti e non eseguiti, ma non c'è stato alla fine alcun dubbio per decretare la coppia regina in acqua che è azzurra di fronte ai due spagnoli Emma Garcia Garcia/Dennis Gonzalez Boneu, argento con 216.5867, e ai britannici Beatrice Lennon Crass/Ranjuo Charles Tomblin, bronzo con 203.4916. Una prova che ha rasentato la perfezione e che i due azzurri hanno subito realizzato quando sono rimasti in attesa a bordo vasca del verdetto della giuria: emozionato Minisini, in lacrime in un pianto liberatorio una esausta ma consapevole Ruggiero.

Per i due azzurri si tratta dell'ennesima importantissima conferma a livelli assoluti dopo l'apice toccato ai Mondiali 2022, quando riuscirono a prendersi il titolo battendo giapponesi e cinesi. Per Giorgio Minisini, il successo ai Giochi Europei in Polonia è l'ennesima prodezza per un atleta oramai consacrato alla storia del nuoto artistico. È stato il primo uomo a gareggiare in una routine di squadra in una competizione internazionale senior e in vasca ha saputo trascinare con sé nel modo migliore Lucrezia Ruggiero in un esercizio perfetto, con grande velocità di esecuzione e capacità interpretativa, assoluti mattatori della scena il tema del "Rinascimento".