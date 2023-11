Paltrinieri da urlo, primo dell’Italnuoto qualificato a Parigi 2024: sarà la sua quarta Olimpiade Gregorio Paltrinieri è il primo azzurro dell’Italnuoto a qualificarsi per Parigi 2024. Grande risultato per Greg che è alla sua prima Olimpiade in carriera dopo l’oro a Rio nel 2016 e l’argento a Tokyo nel 2021.

L'Italia del nuoto ha una sola e unica certezza nel nuoto in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024: Gregorio Paltrinieri. Greg ha stupito ancora una volta tutti. Il nuotatore italiano ha staccato il pass olimpico per i Giochi in Francia del prossimo anno nei 1500 stile libero con il tempo di 14'41″38. Un risultato ottenuto ai Campionati italiani, nei quali si è riconfermato campione sulla distanza. "Ho lavorato tanto e con una mentalità diversa. Soddisfatto per questo risultato" ha detto subito dopo la gara il campione azzurro.

Paltrinieri è il primo atleta dell'Italnuoto a qualificarsi per i Giochi e soprattutto quella di Parigi sarà la sua quarta Olimpiade. Una gara sensazionale quella di Paltrinieri che ha chiuso davanti a tutti lasciandosi alle spalle al secondo posto Luca De Tullio che ha centrato il tempo di 14’57”99 e terzo Matteo Diodato in 15’07”41. A metà gara Paltrinieri era già primo con il tempo di 7’21”28 facendo già capire in che modo si sarebbe svolta la gara e in quella direzione sarebbe andata. A fine gara l'emozione è unica.

“Ho lavorato tanto e con una mentalità diversa – ha spiegato Paltrinieri subito dopo la gara – Non sono stato felice dopo quello che è successo a Fukuoka e mi sono venuti molti dubbi". Greg ha però avuto tanta determinazione tirando fuori un'energia immensa per portare a casa il risultato: "Nella prima parte di stagione ho soltanto lavorato tanto – ha sottolineato ancora l'atleta azzurro – Era importante fare questo risultato e ora sono soddisfatto".

Unico rammarico per Paltrinieri l'assenza agli Europei: "Ci sarà una squadra molto forte, mi dispiace non andare, ma ho da preparare i prossimi impegni”. Paltrinieri non ha nascosto l'emozione dopo la sua bellissima prova e ora è pronto a stupire ancora in quella che sarà la sua quarta partecipazione assoluta alle Olimpiadi. Un risultato davvero straordinario per un atleta che punta sicuramente a una medaglia in vista di Parigi 2024. In vasca Paltrinieri può vantare l’oro conquistato a Rio nel 2016 (1500 stile libero) e l’argento ottenuto a Tokyo nel 2021.