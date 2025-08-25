Nuotatore russo scompare nel Bosforo durante una gara: non si sa ancora che fine abbia fatto

Nikolai Svechnikov è il nuotatore russo di cui non si hanno più notizie da domenica. È scomparso nello Stretto di Istanbul durante i campionati internazionali sul Bosforo e ancora non si sa che fine abbia fatto. Il presentimento che s'è fatto largo è dei più tragici, lascia presagire che il 29enne concorrente possa essere rimasto preda di un affaticamento oppure di crampi: qualcosa che gli ha reso impossibile resistere alla direzione e alla forza della corrente.

Le operazioni di ricerca: finora è stato impossibile ritrovarlo

L'Autorità portuale della capitale turca ha avviato le operazioni di ricerca subito dopo la certezza che Svechnikov non aveva raggiunto il traguardo in qualche modo né era riuscito a completare la prova alla quale avevano preso parte 2.820 nuotatori. "È stato accertato che il nuotatore è entrato in mare dal punto di partenza, ma non è uscito da quello di arrivo", è la nota ufficiale che ha alimentato il timore. Si trattava di un appuntamento agonistico molto importante nella regione perché organizzata sotto l'egida del Comitato Olimpico Nazionale Turco (TMOK), in base a una distanza di 6,5 chilometri. Il russo aveva aderito alla manifestazione, arrivando a Istanbul nella giornata di sabato: ha preso alloggio in un hotel nel quartiere di Beyoglu, nella parte europea del Paese

Le testimonianze degli altri nuotatori: quando l'hanno visto per l'ultima volta

Da un lato le operazione di ricerca da parte della Guardia Costiera, dall'altro la raccolta delle testimonianze per cercare di capire cosa possa essere successo. Le indagini su Nikolai Svechnikov procedono in una doppia direzione per ricostruire qual è stato il momento in cui si sono perse le sue tracce. I compagni di gara hanno dichiarato di averlo visto per l'ultima volta a metà gara. Da allora in poi non si hanno più notizie di lui: ci si è accorti che mancava all'appello solo alla conclusione della gara.

Cosa può essere successo a Svechnikov durante la gara

Diverse le ipotesi avanzate a prescindere da quella del malore che ha preso piede in queste ore: potrebbe aver ceduto per un problema muscolare e poi rimasto preda della corrente. Opzione quest'ultima che i familiari – direttamente interpellati – hanno escluso insistendo sul fatto che fosse in buona salute e che si fosse allenato per mesi proprio per partecipare a quella prova internazionale.