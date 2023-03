Mostruoso record del mondo nei 400 stile libero per Summer McIntosh, in lacrime: “Pura euforia” Nuova impresa titanica della 16enne campionessa canadese Summer McIntosh che ha migliorato il primato mondiale nei 400 stile libero ai Trials di Toronto. Scalzando dal podio delle più veloci di sempre, la nostra Federica Pellegrini.

Incredibile nuova prestazione della 16enne canadese Summer McIntosh che ha migliorato il record del mondo nei 400 stile libero, ottenuto nel corso dei Trials di Toronto, manifestazione che stabilirà gli atleti della Nazionale del Canada che prenderà parte ai Mondiali di Fukuoka in Giappone, in programma a fine a luglio.

Nuovo straordinario primato mondiale e un pianto di gioia infinito, per la giovanissima campionessa canadese che oramai è sempre più protagonista nel panorama internazionale di nuoto. L'ultima impresa è datata 29 marzo 2023, con il cronometro dei 400 stile libero stampato sull'eccezionale tempo di 3:56.08. Summer McIntosh è riuscita a migliorare di 32 centesimi il record precedente che apparteneva all’australiana Ariarne Titmus con 3:56.40. Una prova pazzesca che ha sorpreso la stessa atleta, poi scoppiata in un pianto dirotto, liberatorio, per un traguardo che non credeva possibile.

Una prestazione assolutamente di livello, straordinaria e costruita sin da subito con un passaggio a metà gara di 1:55.91. Per intendersi, un tempo da medaglia se fosse stata una gara individuale dei 200 stile libero e che sarebbe valsa un bronzo osservando i tempi degli ultimi mondiali disputati a Budapest. Ma per Summer McIntosh l'obiettivo era arrivare ai 400 per prendersi il tempo utile per la prossima rassegna iridata a Fukuoka, la prossima estate: obiettivo ovviamente conquistato, ma nel modo più bello e inaspettato.

"Onestamente, stasera, non pensavo che il record del mondo fosse una possibilità, ma nella vita non si sa mai", ha commentato ai microfono di Swimming Canada, subito dopo il record. "Sono così grata al mio allenatore e a tutti coloro che mi hanno aiutato lungo la strada per arrivare dove sono oggi. Un traguardo assolutamente incredibile", ha pi aggiunto nella zona mista, prima di scoppiare in lacrime: "Non sono una persona emotiva, ma questa è pura euforia".

Stracciato il precedente primato conquistato dall'australiana Ariarne Titmus nel maggio dello scorso anno, finita adeso sul secondo posto del podio delle nuotatrici più veloci di ogni tempo nei 400 stile libero, Terza, l'americana Katie Ledecky che nel 2016 aveva ottenuto il primato con 3:56:46. Summer McIntosh ha così scalzato dal podio di sempre la nostra Federica Pellegrini, oggi quarta, che nel 2009 compì una impresa epica, diventando la prima donna al mondo a sfondare la barriera dei 4 minuti con un imperioso 3:59:15.

Per Summer McIntosh nn è però una novità assoluta far parlare di sè a livello mondiale. La 16enne di Toronto è un talento molto precoce, figlia d'arte cresciuta in una famiglia di nuotatori con la mamma, Jill Horstead, che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Los Angeles nel 1984, è stata già l'atleta più giovane della delegazione canadese nel 2021 durante le ultime Olimpiadi di Tokyo, a soli 14 anni. In quell'occasione non sfigurò, classificandosi ad un passo dalla medaglia, quarta nella finale dei 400 metri.

L'anno scorso, ai Mondiali di Budapest, aveva sorpreso tutti proprio nei 400 stile libero, vincendo l'argento alle spalle dell'americana Katie Ledecky, a lungo regina indiscussa della distanza, che deteneva da sei anni il record del mondo con il tempo di 3:56:46 realizzato al Rio de Janeiro, prima del nuovo primato di Titmus. Per poi imporsi con due ori iridati nei 200 farfalla e nei 400 misti e una medaglia di bronzo nella staffetta 4×200 sempre stile libero.

Nuotatrice versatile nonostante la piccola corporatura di soli 168 cm Summer McIntosh fa parte della generazione d'oro del Canada che vede anche Magie McNeil, Penny Oleksiak e Taylor Ruck tra le protagoniste in vasca. E per la prossima kermesse iridata giapponese è già pronta a riprendersi la scena mondiale, tornando a prendersi più medaglie possibili: oltre ai 400 metri a stile libero, infatti, gareggia nei 200 stile libero, 200 misti, 200 farfalla e 400 misti.