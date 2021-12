Miressi strepitoso, l’Italia conquista l’oro nella staffetta 4×50 dei Mondiali di nuoto di Abu Dhabi L’Italia vince l’oro nella 4×50 stile libero con la staffetta maschile. Miressi con una frazione strepitosa ha conquistato l’oro, podio per Russia e Olanda.

A cura di Alessio Morra

L'Italia vince un'altra medaglia d'oro ai Mondiali in vasca corta di nuoto di Abu Dhabi. La staffetta 4×50 stile libero è stata meravigliosa e in rimonta ha battuto Russia, Olanda e Stati Uniti. Strepitosa ultima frazione per Miressi.

L'Italia partiva in corsia 4, che è quella della testa di serie numero uno. Il sogno di vincere c'era, ma poi in vasca il tempo vincente, magari pure da record, va conquistato. Avvio buono per gli azzurri, che sono sempre nelle prime posizioni e lottano con russi, olandesi e americani. Quando si tuffa Miressi lo svantaggio scompare, l'Italia cambia passo e in modo trionfale ottiene un'altra medaglia d'oro in questi Campionati Mondiali di vasca corta di Abu Dhabi. Bravi tutti, ma Miressi è stato determinante. Aumenta il bottino azzurro.

Le parole a caldo dei quattro alfieri dell'Italia della 4×50. Zazzeri: "Ci siamo ripresi quello che ci era stato tolto nella 4×100, siamo campioni del mondo", Deplano invece ha dichiarato: "Spettacolare, non pensavo di trovarmi campione del mondo con la staffetta". Frigo: "Vincere una medaglia in un campionato del mondo non me lo sarei mai immaginato". mentre Miressi ha detto: "Sono contento, è da stamattina che ci credevamo, siamo contenti, è stata una grande staffetta".