video suggerito

Martinenghi flop in Coppa del Mondo, risponde con sarcasmo a chi gli dice “scarsino da oro olimpico” Nicolò Martinenghi ha scelto di rispondere con sarcasmo ad un commento sul suo profilo Instagram che gli dava dello “scarsino”, per essere un campione olimpico, dopo che il varesino era rimasto fuori dalla finale dei 100 rana nella tappa di Coppa del Mondo di nuoto a Incheon: “Aspetta, che settimana prossima arriva la terza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicolò Martinenghi ha scelto la strada dell'ironia, piuttosto che del risentimento, per rispondere in maniera sarcastica ad un commento spuntato sotto il suo ultimo post su Instagram. Nel post il 25enne campione azzurro, meraviglioso oro nei 100 rana alle ultime Olimpiadi, dava appuntamento all'indomani, dopo aver fatto flop nella seconda tappa di Coppa del Mondo di nuoto a Incheon, in Corea del Sud. Martinenghi non è riuscito neanche a qualificarsi per la finale della sua amata gara, chiudendo col decimo tempo totale nelle batterie, un 58"81 che è ben lontano – parametrandolo dalla vasca lunga di Parigi a quella corta della Coppa, che nei 100 rana comporta un vantaggio superiore ai 2 secondi e mezzo – dal crono fatto segnare a Parigi (59"03, sia pure non eccelso in valore assoluto). Un risultato che gli ha fatto dare dello "scarsino" per essere un campione olimpico, un veleno cui il varesino ha risposto preannunciando che anche nella prossima tappa di Coppa resterà fuori dalla finale.

L'esultanza di Nicolò Martinenghi dopo aver vinto l'oro nei 100 rana alle Olimpiadi

Martinenghi sferzato dopo il flop in Coppa del Mondo: "Scarsino, da campione olimpico"

"See you tomorrow", ha scritto Nicolò a corredo di una sua foto in vasca, aggiungendovi un emoji di espirazione, che può voler significare stanchezza. Un post sotto il quale i commenti sono stati tutti di incitamento, tranne uno, che invece lo ha bacchettato:"Scarsino però, da campione olimpico a non qualificarsi due volte nei 100 in corta alla Coppa del Mondo ce ne vuole". Parole che fanno riferimento anche a quanto avvenuto nella precedente tappa di Shanghai, dove ugualmente Martinenghi non si era qualificato per la finale dei 100 rana, non riuscendo ad entrare nei migliori 8 tempi.

Lo scambio social tra Martinenghi e il su contestatore

La risposta sarcastica di Nicolò: "Aspetta, ora arriva la terza"

Il campione varesino non se l'è presa e ha risposto con sarcasmo: "Aspetta, che settimana prossima arriva la terza", con tanto di faccina della risata. Intendendo la terza mancata qualificazione alla finale dei 100 rana nella prossima tappa di Coppa del Mondo, in programma a Singapore dal 31 ottobre all'1 novembre. Una risposta in cui è sottesa anche la consapevolezza – e l'onestà di ammetterlo senza cercare scuse – di non essere al top della forma in questo scorcio di 2024. Nicolò lo è stato quando contava esserlo, alle Olimpiadi di Parigi, e questo basta a consegnarlo alla storia dello sport italiano.