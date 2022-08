Margherita Panziera è meravigliosa: vince un altro oro agli Europei! Rimonta da sogno nei 100 dorso Seconda medaglia d’oro per Margherita Panziera agli Europei di nuoto a Roma: la 27enne veneta ha trionfato nei 100 dorso.

A cura di Paolo Fiorenza

Ancora Margherita Panziera, ancora oro, ancora lei a dominare in piscina: i campionati Europei di nuoto a Roma le regalano giorni da sogno, da ricordare per tutta la vita. Dopo la vittoria nei 200 dorso di venerdì scorso, oggi la 27enne veneta ha fatto il bis con un'altra medaglia del metallo più prezioso nei 100 dorso, con una rimonta tanto spettacolare quanto al cardiopalmo negli ultimi metri di gara.

Neanche Margherita a fine gara sembra crederci, visto che la sua gara è quella sulla doppia distanza, dove ha tre ori continentali consecutivi, con l'ultimo romano di qualche giorno fa. Sui 100 dorso mancava il metallo più prezioso, è arrivato oggi al termine di una prova che ha lasciato col fiato sospeso tutti gli spettatori: a una decina di metri dall'arrivo sembrava una medaglia il massimo traguardo per la Panziera, che invece ha prodotto uno sforzo conclusivo da super campionessa, toccando per prima in 59"40, davanti alla britannica Harris (59"46) e all'olandese Toussaint (59"53).

(in aggiornamento)