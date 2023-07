L’Italia conquista un’altra medaglia ai Mondiali: le ragazze del nuoto artistico vincono l’argento Straordinaria prestazione dell’Italia che a Fukuoka ha vinto un’altra medaglia. Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli, Francesca Zunino, Isotta Sportelli, Sofia Mastroianni e Giulia Vernice hanno conquistato l’argento nel nuoto artistico a squadre.

A cura di Alessio Morra

A Fukuoka l'Italia conquista un'altra meravigliosa medaglia. Ai Mondiali di nuoto artistico Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli, Francesca Zunino, Isotta Sportelli, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero e Giulia Vernice hanno conquistato una fantastica medaglia d'argento nella finale del tecnico a squadre. Medaglia d'oro per la Spagna, bronzo alle americane.

Dal terzo posto delle eliminatorie al secondo della finale. Una prestazione straordinaria delle atlete italiane che con il loro esercizio a tema ‘The Fire', con la musica ‘No Twerk" di Apashe e la coreografia di Vlada Chigireva sono riuscite a eseguire tutti gli elementi previsti confermando la difficoltà totale dell'esercizio prevista di 38.20. Sono così riuscite a migliorare il proprio punteggio passando da 96.65 a 99.25 nell'impressione artistica (di cui 47.25 per musica e coreografia, 26.25 per la performance, 25.75 per le transizioni).

Il punteggio finale è stato 274.5155. Un punteggio eccezionale che vale il secondo posto, davanti una straordinaria Spagna che con un vantaggio di 7.1738 si aggiudica l'oro, terzo posto per gli Stati Uniti, beffati dalle azzurre.

Finale Tecnico a Squadre, classifica e risultati