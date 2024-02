Italia-Spagna di pallanuoto maschile oggi TV, orario e dove vedere in chiaro la semifinale dei Mondiali L’Italia sfiderà la Spagna nella semifinale dei Mondiali di pallanuoto di Doha 2024. Italia-Spagna si disputerà oggi giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 14. Diretta TV su RaiSport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Italia-Spagna è l'attesissima semifinale dei Mondiali di pallanuoto, che si stanno svolgendo a Doha. Il Settebello sogna in grande dopo le vittorie con gli Stati Uniti, che ha regalato anche il pass per i Giochi di Parigi 2024, e la Grecia. L'incontro si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Raisport e in streaming su raiplay.it. Si parte alle ore 14. Chi vince in finale affronterà Croazia o Francia. Praticamente è una sorta di Mondiale del Mediterraneo.

A che ora si gioca Italia-Spagna di pallanuoto maschile: l’orario della semifinale

La semifinale dei Mondiali di pallanuoto 2024 tra l'Italia guidata da Sandro Campagna e la Spagna si disputerà all'Aspire di Doha e prenderà il via alle 14 ora italiana. In caso di parità dopo i quattro tempi si andrà direttamente ai calci di rigori, che recentemente non hanno portato bene agli Azzurri, che contro la Spagna hanno perduto nel 2022 la finale degli Europei.

Dove vedere Italia-Spagna in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

L'incontro tra la Spagna e l'Italia sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro. Il match si potrà seguire in diretta su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Telecronaca di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Diretta TV in chiaro e possibilità di seguire la semifinale anche in streaming con RaiPlay.

L’avversaria di Italia o Spagna in finale ai Mondiali di pallanuoto

Chi vincerà tra Italia e Spagna sfiderà nella finalissima, in programma sabato 17 febbraio, la vincente della seconda semifinale quella che disputeranno, un po' a sorpresa, la Croazia e la Francia, che nei quarti hanno eliminato rispettivamente la Serbia e l'Ungheria.