A 91 anni Sobieslaw Zasada sta per riscrivere la storia degli sport motoristici a 4 ruote. Il pilota polacco, che si era ritirato 24 anni fa quando ne aveva 67, parteciperà infatti al prossimo Safari Rally, che prenderà il via giovedì con una Super Speciale di 4 km. Diventerà così il più anziano partecipante a una corsa del Mondiale Rally. È un appuntamento storico anche per la corsa che si svolge in Kenya, visto che mancava nel calendario del WRC da ben 19 anni.

Il Safari Rally sarebbe dovuto ripartire già nel 2020, ma la pandemia da Covid e le difficoltà logistiche per spostarsi da un continente all'altro hanno fatto slittare la competizione al 2021: si correrà per 320,19 km cronometrati in 18 prove speciali totali diluite in 4 giornate, fino alla conclusione di domenica. Una prova di grande fascino, che ha evidentemente risvegliato l'istinto del pilota in Zasada, che si è rimesso in abitacolo ed è pronto ad una sfida che non ha precedenti nella storia.

Il polacco in patria è già un'istituzione: tre volte campione europeo di rally nel 1966, 1967 e 1971 su BMW 2002 TI, è stato vice-campione nel 1968, 1969 e 1972. E ancora 8 volte campione polacco di rally, ne ha vinti 148 nel corso dell'intera carriera. Nel 1967 è stato premiato come sportivo polacco dell'anno. Poi è diventato imprenditore di successo e tuttora è un pezzo grosso del ramo automobilistico nel proprio Paese. Nel 1990 era il secondo nella classifica dei polacchi più ricchi. In mezzo anche il sostegno politico all'ex presidente della Polonia Kwasniewski e svariate onorificenze.

Insomma, a 91 anni e mezzo Zasada è un uomo completamente realizzato ed evidentemente in ottima forma psicofisica, al punto che può attaccare un primato difficilmente battibile a questi livelli. In Kenya correrà con una Ford Fiesta R3 sulle sue stesse orme di 49 anni fa: nel 1972, infatti, si classificò secondo proprio nel Safari Rally. Stavolta l'obiettivo è arrivare al traguardo domenica prossima. In ogni caso già prendendo il via giovedì, il polacco supererà il precedente primato di anzianità appartenente a Leif Vold-Johansen, che nel 1994 partecipò come copilota al Rally di Montecarlo. Il norvegese all'epoca aveva 82 anni, un giovincello al confronto di Highlander Zasada…