Vettel torna in Formula 1, e a Suzuka crea l’hotel per le api: lo aiutano tutti i piloti Vettel è volato a Suzuka per un’importante iniziativa in difesa delle api. L’ex pilota della Ferrari ha creato il ‘buzzin corner’ e cioè una curva per salvare le api. I cordoli hanno cambiato coloro e adesso sono gialli e neri. Vettel è stato accolto con enorme affetto da tutti gli altri piloti di Formula 1.

A cura di Alessio Morra

Lo scorso 20 novembre Sebastian Vettel ha disputato l'ultimo Gran Premio della sua splendida carriera in Formula 1. L'addio di Seb ha colpito tutti perché è stato un grande, ha corso con la Ferrari, ma perché soprattutto a livello umano ha lasciato tanto. Il circus lo ha ritrovato a Suzuka, dove ha avuto un'accoglienza favolosa. E in Giappone è volato per una nobile iniziativa.

Nel mercoledì che precede il Gran Premio del Giappone è spuntato Sebastian Vettel, che si era fatto rivedere a Monte Carlo. Anche stavolta nessun revival in pista, ma per un'iniziativa davvero di livello. Vettel si è presentato nel ruolo di ambasciatore della Natura. Il tedesco tiene tanto all'ambiente e non solo e ha contribuito all'installazione di undici ‘alberghi' per le api all'interno di curva 2, che è stata ribattezzata così "Buzzin corner", cioè curva del ronzio.

La curva delle api sarà ben visibile anche in televisione dagli spettatori perché il cordolo è stato ridipinto ed è diventato giallo e nero. Dopo gli allarmi del decennio scorso, l'emergenza riguardante la riduzione del numero di api è scemata grazie a diverse iniziative, compresa questa che è stata patrocinata da Vettel, che un anno fa donò un milione di euro per tutelare diverse specie di api in Germania. Seb tra il 2022 e il 2023 ha guidato delle auto storiche – la Williams di Nigel Mansell, la McLaren di Ayrton Senna – con carburanti sintetici.

Dopo aver lavorato per ridipingere gli hotel per le api al mercoledì, Seb è tornato nel giovedì che ha preceduto il weekend di gara a Suzuka, dove ha riunito tutti i venti piloti di Formula 1, che dopo averlo saluto con affetto si sono scattati una foto ricordo e lo hanno aiutato. Quasi tutti i piloti hanno collaborato alla costruzione degli hotel per le api.

Queste le parole di Seb a riguardo: "Sono molto, molto emozionato, voglio, con questo progetto, creare consapevolezza sull’importanza relativa al tema della biodiversità. L’ape è per noi l’ambasciatore perfetto di questo progetto ed evidenzia l’importanza della biodiversità, che non rappresenta solo l’ape, ma anche tutti gli altri insetti. Vediamo l’ape come il nostro ambasciatore, e ci aiuterà a sottolineare questo messaggio molto importante. È molto entusiasmante e c’è voluto molto lavoro e passione per questo progetto. Speriamo che questo sia solo l’inizio di un’iniziativa e di progetti in tutto il mondo in difesa della biodiversità, che non riguarda solo gli insetti, ma tutti i tipi di animali, oltre a tutti i tipi di piante, di organismi e batteri. Dobbiamo celebrare la varietà non solo negli esseri umani, ma anche nella natura, e dobbiamo proteggerla“.

Vettel ha salutato in modo caloroso il suo grande amico (e un tempo rivale) Lewis Hamilton, che ha esaltato l'iniziativa e Seb: "È bello vedere che ha raggiunto i suoi obiettivi, ed è fantastico riavere Seb questo fine settimana. Si è seduto e ha spiegato a noi piloti i suoi piani. Ad essere onesti, nella storia di questo sport, non conosco nessun altro pilota che sia mai stato così schietto e abbia mostrato vera compassione per il mondo al di fuori di quello piccolo in cui viviamo noi piloti. È davvero fantastico che stia utilizzando la sua piattaforma. Spero sempre solo che con le cose che sta facendo, ad esempio, ispiri gli altri piloti a fare qualcosa qui.

Ma dobbiamo tutti unirci in questo mondo per avere un impatto positivo; per diffondere l’amore e la compassione, aumentando la consapevolezza su molti problemi – e ci sono ovviamente milioni di problemi che dobbiamo affrontare – ma la biodiversità lo è di sicuro. Sta lavorando con le api qui, sensibilizzando l’opinione pubblica questo fine settimana. Penso che sia un ottimo modo per suscitare un po’ di interesse e sensibilizzare le persone affinché comprendano che siamo tutti sulla stessa barca e quanto siano importanti in termini di nostro ecosistema”.

Oltre a Hamilton che ha mostrato il suo appoggio forte, quasi tutti i piloti di Formula 1 hanno collaborato a creare degli alberghi per api. Si sono visti anche nelle stories della Formula 1 collaborare i driver di Williams, Haas, Alfa Romeo, Ferrari, Aston Martin e Red Bull.