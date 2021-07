Verstappen vince la prima Qualifica Sprint di Formula 1: sua la pole del GP di Silverstone Verstappen vince la prima Qualifica Sprint Race nella storia della Formula 1. A Silverstone l’olandese della Red Bull vince la mini-gara del sabato precedendo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Sua dunque la pole della gara di domenica del GP della Gran Bretagna. Quarto posto per Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, mentre Carlos Sainz chiude in undicesima posizione dopo che un incidente al via ha compromesso le sue qualifiche.

A cura di Michele Mazzeo

Verstappen vince la prima Qualifica Sprint Race nella storia della Formula 1. A Silverstone l'olandese della Red Bull vince la mini-gara di 17 giri del sabato precedendo le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Sua dunque la pole della gara di domenica del GP della Gran Bretagna. Quarto posto per Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, mentre Carlos Sainz chiude in undicesima posizione dopo che un incidente al via ha compromesso le sue qualifiche. Ritirato Sergio Perez con l'altra Red Bull.

L'ordine d'arrivo della Qualifica Sprint del GP Silverstone di F1 2021

Verstappen Hamilton +1.430 Bottas +7.502 Leclerc +11.278 Norris +24.111 Ricciardo +30.959 Alonso +43.527 Vettel +44.439 Russell +46.652 Ocon +47.395 Sainz +47.798 Gasly +48.763 Raikkonen +50.677 Stroll +52.179 Giovinazzi +53.225 Tsunoda +53.567 Latifi +55.162 Schumacher +68.213 Mazepin +77.648 Perez ritirato

La griglia di partenza del GP Gran Bretagna a Silverstone di Formula 1 2021