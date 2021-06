La sfida per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton entra sempre più nel vivo. Dopo le due gare sui circuiti cittadini di Montecarlo e Baku, il pilota della Red Bull si presenta al Paul Ricard di Le Castellet per il GP di Francia da leader del Mondiale di Formula 1 2021, ma nonostante ciò appare molto rammaricato per aver perso in Azerbaijan l'occasione di allungare sul rivale a causa di quella foratura che lo ha estromesso dalla gara a pochi giri dal termine mentre veleggiava verso una certa vittoria seppur il sette volte campione del mondo poi abbia commesso un errore fatale dopo la ripartenza finendo anch'esso senza punti.

Conscio di non aver sfruttato a pieno il vantaggio della Red Bull sulla Mercedes nei circuiti cittadini, Verstappen sa che la W12 del rivale tornerà ad essere la macchina migliore sui circuiti tradizionali, già a cominciare dal Paul Ricard. Ed è proprio a proposito della querelle su chi dei due disponga della vettura migliore in questa stagione che l'olandese ha risposto ad un commento di Hamilton con una provocazione, infiammando il duello per il titolo:

“Il fatto che quest’anno Lewis abbia commesso degli errori non vuole automaticamente dire che stia soffrendo la pressione – ha detto infatti Max Verstappen in un'intervista rilasciata all'edizione olandese di Motorsport.com alla vigilia del GP di Francia –. Tutti stanno cercando di cogliere il miglior risultato possibile, me compreso. Lewis quest’anno deve vedersela non solo con il compagno di squadra, ma anche con un altro team: questo aggiunge un’incognita in più, e credo sinceramente che sia solo un bene per il nostro sport. Sostiene che la Red Bull sia la macchina migliore – ha poi aggiunto l'attuale leader della classifica piloti –? Anche io direi lo stesso di Mercedes, se fossi nella sua situazione. Penso però anche che se avessimo la stessa auto, io sarei due decimi più veloce di lui. Quindi, in fin dei conti, non mi interessa troppo quello che dice" ha infine chiosato il 23enne figlio d'arte. Il duello tra i due sembra dunque già iniziato ancor prima di scendere in pista.