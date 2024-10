video suggerito

Verstappen sotto assedio, Hamilton lo attacca: “Ho visto una nuvola e ho capito fosse lui” Verstappen duella con Norris per il titolo mondiale di F1 2024. Punito per alcune manovre dai commissari in Messico è stato punzecchiato da Russell e Hamilton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Max Verstappen si sta giocando il titolo Mondiale con Lando Norris. Quattro mesi fa probabilmente nessuno avrebbe prefigurato uno scenario di questo tipo. Ma è la realtà. Con 4 Gp (e due Sprint Race) da disputare l'olandese trema e cerca "alleati" per mantenere il vantaggio sul pilota della McLaren, che oggettivamente si trova con una vettura migliore a disposizione. Ma sponde reali non ne trova, e anzi i piloti inglesi, quelli della Mercedes, gli hanno rifilato un paio di bordate davvero pesanti. Il finale di stagione si prevede infuocato.

Verstappen punito pesantemente in Messico per le sue manovre

Verstappen ha guidato applicando il suo stile a modo suo nelle ultime gare. Nel Gp degli Stati Uniti a Max è andata bene, manovre discutibili senza penalizzazioni – e anzi è stato Norris a subirla. Le polemiche sono state enormi. In Messico è andata male al pilota Red Bull che ha subito due penalizzazioni per due manovre sul pilota inglese. Manovre che gli hanno permesso di tenerlo dietro. Ma i commissari sono stati inflessibili e gli hanno comminato in totale 20 secondi di penalità, che gli sono costati carissimo. Perché il campione in carica si è classificato sesto, sarebbe arrivato quarto senza quelle sanzioni (e avrebbe preso 4 punti in più).

Cambiano le regole, Russell ricorda Interlagos 2021

Le regole cambieranno, non da ora, perché come ha detto George Russell, presidente della GPDA – il sindacato piloti – deve esserci uniformità per tutto il campionato. Ma la mano pesante è già arrivata in Messico e si presume dunque che anche nei prossimi 4 Gp potrebbe essere lo stesso. Russell ha parlato di questa vicenda rivelando che 19 piloti su 20 erano d'accordo nel cambiare le regole.

Leggi anche A Leclerc scappa una parolaccia in conferenza poi si rende conto del guaio che ha fatto: cosa rischia

Il più giovane degli inglesi della Mercedes ha poi rifilato una stoccata a Verstappen, ricordando, nell'intervista ad Autosport, quanto accaduto nel Gp Brasile 2021, quando super Max fu estremo nella sua difesa nei confronti di Hamilton: "Sul primo episodio si può discutere e arrivare a sostenere che fosse una situazione 60-40 tra Norris e Verstappen ma sull’entrata in Curva-7 di Verstappen non ci può essere dibattito. Non vedevo una manovra del genere da Interlagos 2021″.

Lewis Hamilton punzecchia Max: "Ho visto una nuvola e ho capito"

Hamilton, che quelle manovre le ha subite e se le ricorda molto bene, a RacingNews365, dopo la gara del Messico aveva punzecchiato Max dicendo: "Non ho visto cosa è successo tra loro (Verstappen e Norris ndr.) ma ho solo visto che c’era un gruppo di macchine davanti a me. Poi una nuvola di fumo e tipo polvere. In quel momento sapevo già che doveva essere Verstappen. Ero abbastanza sicuro che si trattasse di lui".