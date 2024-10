Norris esplode in radio contro Verstappen che lo ha buttato fuori pista: “Questo tizio è pericoloso!”

video suggerito

Max Verstappen aveva un piano preciso in questo Gran Premio del Messico: non pensare tanto alla vittoria, in un momento in cui la sua Red Bull non sembra performante come qualche mese fa rispetto alla McLaren e ora anche alla Ferrari, ma preoccuparsi quasi soltanto di marcare quel Lando Norris che culla il sogno di riprenderlo nella classifica del Mondiale piloti di Formula 1. L'olandese ha spinto la sua strategia ad un punto così estremo – buttando fuori pista il pilota inglese in curva in maniera irregolare – che la direzione di corsa non ha potuto chiudere un occhio e lo ha sanzionato con due penalità da 10 secondi ciascuna, qualcosa di assolutamente inedito per il pluricampione del mondo. "Questo tizio è pericoloso!", è esploso Norris in un concitato team radio dopo le due manovre di Verstappen.

Il duello rusticano tra i due è andato in scena durante il decimo giro del GP che si corre a Città del Messico: quattro macchine in pochi decimi l'una dall'altra, con Sainz primo e dietro di lui Verstappen impegnato a tenere dietro un assatanato Norris, mentre alle loro spalle seguiva Leclerc. L'inglese ha provato a passare il campione del mondo, riuscendoci mentre veniva spinto una prima volta fuori pista, poi Max si è rifatto sotto poco dopo, riprendendosi la posizione ma ancora buttando fuori Lando. Una sfida senza esclusione di colpi di cui ha approfittato Leclerc, che in quel frangente ha passato entrambi, portandosi in seconda piazza alle spalle del compagno di squadra.

Due incidenti in quattro curve è stato troppo e Verstappen ha dovuto incassare una penalità complessiva di 20 secondi, che poi ha scontato quando si è fermato ai box. Furioso Norris sul momento, nel dialogo via radio col box McLaren: "Ero davanti interamente nella curva, questo tizio è pericoloso! Devo solo evitare un incidente, finirò contro il muro in un minuto".

Dal canto suo Verstappen si è morso la lingua, limitandosi a dire che la decisione era "stupida". Alla fine, il campione del mondo non è riuscito ad andare oltre il sesto posto, mentre Norris nel finale ha passato Leclerc, classificandosi secondo dietro Sainz.