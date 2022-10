Verstappen si sfoga: “È tutto l’anno che una persona mi manca di rispetto, adesso basta” Max Verstappen, dopo la vittoria nel GP del Messico, è tornato sui motivi per cui ha rifiutato di concedere interviste a Sky durante l’ultimo weekend.

Max Verstappen a Suzuka ha vinto il secondo titolo Mondiale della sua carriera in Formula 1. Conquistando il successo pure in Messico ha ottenuto il 14° trionfo del campionato 2022. Una cavalcata trionfale per l'olandese e per la Red Bull che vince ininterrottamente da tre mesi. 9 successi in fila (8 di Max, l'altro di Perez). Però il mondo non è completamente rosa per Verstappen e la Red Bull, che vive tra le polemiche da tempo a causa del budget cap. Dopo l'ufficialità dello sforamento, è arrivata la sanzione della FIA, che non ha avuto la mano pesante. A quella punizione hanno fatto seguito tanti commenti, uno di questi ha fatto arrabbiare la famiglia Verstappen, che ha chiuso i ponti con Sky. E dopo il Gp del Messico Max ha spiegato perché si è infuriato.

Nel weekend del Messico Max Verstappen e poi parte del team Red Bull non ha voluto rilasciare interviste a Sky, né a quello inglese né a quello italiano né a quello tedesco. Una presa di posizione molto forte nata dopo alcune parole del giornalista britannico Ted Kravitz che hanno fatto infuriare per primo papà Jos Verstappen.

Kravitz a Austin parlando del modo in cui Max ha conquistato il titolo a Suzuka disse: "Verstappen non sembra capace di vincere un titolo in maniera normale". Il riferimento era alla penalità per Leclerc, a cui venne tolto il secondo posto, e all'impensabile applicazione del regolamento che ha permesso all'olandese di avere il punteggio pieno nonostante il Gp del Giappone abbia avuto solo 27 giri.

Lo stesso Kravitz già in precedenza aveva fatto venire il sangue amaro ai Verstappen dicendo che il titolo 2021 era stato rubato a Hamilton, convitato di pietra in questa storia. Quella seconda frase non è stata lasciata cadere da Max che così, almeno per ora, ha rotto i ponti con Sky.

Dopo aver ottenuto il 14° successo nel Campionato 2021 (il 34° in carriera, numeri mostruosi), Verstappen è tornato a rilasciare interviste con tutti ma non con Sky, e in una delle interviste ha spiegato quali sono i motivi che hanno portato a quella decisione, condivisa dal suo team: "Per tutto l'anno la gente è stata istigatrice e irrispettosa, una persona in particolare. E arrivato a un certo punto io non lo accetto più. L'atmosfera sui social è sempre tossica. E tutto questo non fa che peggiorare le cose".

Verstappen ha sentito forse molto più di quanto si può immaginare le polemiche dei mesi successivi alla conquista del titolo 2021 e pur dominando come mai era stato fatto in Formula 1 questo campionato ha dovuto ancora sentire polemiche strumentali e non le ha accettate: "È stato un modo di scavare e irrispettoso. Non si può vivere nel passato e bisogna andare avanti". Vedremo se in Brasile si ritroverà l'armonia tra Verstappen e Sky.