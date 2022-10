Verstappen è da record, vince anche il GP del Messico: Hamilton 2°, Ferrari anonima Max Verstappen conquista il successo anche nel GP del Messico e stabilisce il nuovo record di vittorie in una singola stagione di F1. Hamilton 2° davanti a Perez. Gara anonima per la Ferrari con Sainz 5° e Leclerc 6° lontanissimi dai primi.

A cura di Michele Mazzeo

Il campione del mondo Max Verstappen vince anche il GP del Messico conquistando il quattordicesimo successo nel Mondiale di Formula 1 2022 che gli consente di superare il record di vittorie in una singola stagione che condivideva con Michael Schumacher (2004) e Sebastian Vettel (2012). L'olandese ha avuto la meglio del vecchio rivale Lewis Hamilton e del compagno di squadra e padrone di casa Sergio Perez al termine di una corsa che, al di là del tentativo di sorprendere gli avversari con le strategie, non ha regalato grandi emozioni. Prestazione anonima per entrambi i piloti Ferrari mai in grado di mantenere il ritmo delle Red Bull e delle Mercedes: Carlos Sainz chiude 5° davanti al compagno Charles Leclerc che per poco non subisce anche la beffa di vedersi doppiare dall'olandese con cui ad inizio anno lottava alla pari per i successi.

Gara invece più viva nelle retrovie con Daniel Ricciardo che è tornato grande protagonista della Formula 1 sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico chiudendo in settima posizione nonostante un contatto con Yuki Tsunoda che gli è valso anche una penalità di dieci secondi. Torna a punti l'Alfa Romeo con Valtteri Bottas che al termine di una gara non brillantissima (dopo esser partito 6° in griglia) è comunque riuscito a chiudere in decima posizione.

L'ordine d'arrivo del GP Messico della Formula 1 2022