Verstappen si scaglia contro Norris: “Prendo nota e me lo ricorderò. Lando non ha fatto un bel gesto”

Finale delle Qualifiche focoso con Max Verstappen che non ha gradito una mossa di Lando Norris che non è stato, a suo dire, troppo corretto: “Con Lando non parlerò. Noi piloti certe cose le sappiamo fare”.

Max Verstappen non può dirlo troppo forte, ma alla remuntada Mondialeci crede. Tutto, però, deve andare liscio. Nemmeno una virgola fuori posto a partire dal GP di Singapore, l'unico che non ha mai vinto. Le Qualifiche non sono andate male, partirà secondo. Ma l'ultimo tentativo non lo ha concluso ‘a causa' di Lando Norris, che si è beccato via radio e nelle interviste gli strali del quattro volte campione del mondo, che non si è fatto molti scrupoli.

Verstappen si sfoga nel team radio con Lambiase

Verstappen è secondo, sa che nella peggiore delle ipotesi resta in quella posizione, sa anche che Russell ha fatto il fenomeno, ma mentre lo insegue si trova davanti Lando Norris che lo avrebbe rallentato un paio di volta prima di tornare ai box. Max se la prende, subito, in un team radio con il suo storico ingegnere di pista Giampiero Lambiase mostra tutto il suo fastidio: "Questo succede quando c'è una macchina davanti a te che viaggia a soli due secondi di distanza. Quindi prendo nota e me lo ricorderò".

Max rincara la dose e attacca Lando Norris

Poi è arrivato il momento delle interviste. L'episodio non viene oscurato, anzi, David Coulthard gli chiede se prima del GP di Singapore, che scatterà domenica alle ore 14, ne avrebbe discusso con il britannico della McLaren. Verstappen che del suo carattere puntuto ne fa un vanto risponde da par suo: "No, non parlerò con lui. Penso sia abbastanza chiaro che quello, il suo, non è stato un bel gesto. In generale, penso che noi piloti siamo abbastanza bravi a fare queste cose. Cerchiamo di stare fuori dai pedi, a volte è complicato, ma in questo caso sono sicuro che quello si sarebbe potuto evitare".

Verstappen vs Norris: capitolo due

Non è la prima volta che Verstappen e Norris hanno qualche problema. Sono amici, si conoscono da tempo, c'è una conoscenza profonda, grazie pure alla lingua comune, l'olandese, perché la madre di Lando è olandese. Ma già un anno fa, in piena lotta per il titolo, volarono stracci tra Max e Lando, che poi sono riusciti a ricomporre. Vedremo cosa succederà già a Singapore, dove Norris però parte un po' più indietro.