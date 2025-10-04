George Russell è in pole a Singapore con un giro da fantascienza, Hamilton davanti a Leclerc

Russell in pole a Singapore. L’inglese della Mercedes è stato superlativo. In prima fila anche Verstappen, poi Piastri e Antonelli. Norris davanti a Hamilton e Leclerc.

George Russell fa un giro da paura, qualcosa che rimarrà nella storia della F1 e si prende la pole a Singapore. La Mercedes si mette davanti a tutti. Verstappen secondo davanti a Piastri e Antonelli. Hamilton sesto, Leclerc settimo.

Q1: intensa la prima parte delle Qualifiche. La Ferrari fa sperare. Hamilton e Leclerc sono fissi tra i primissimi. Bearman sbalordisce, si mette tra i primi. Piastri ha bisogno di fare un bel giro per togliersi d'impaccio. Colapinto per una volta fa un tempone. Kimi Antonelli vola e a pochi minuti dal termine si mette al secondo posto dietro a Norris. Vola pure Hadjar. Hamilton sale al comando con un giro fantastico. Tsunoda si mette in salvo. Lewis chiude davanti a Russell e Norris. Tre inglesi. Sono fuori invece Bortoleto, Stroll, Colapinto, Ocon e Gasly.

Q2: si parte con ritardo, a causa della vettura di Gasly, da togliere dalla pista. Verstappen fa subito un bel tempo. Hamilton è molto vicino. Bene Hadjar e Alonso. Leclerc fa un po' fatica, sbaglia ed ha bisogno di un giro perfetto nel finale. Antonelli si supera con un giro pazzesco e per qualche secondo è davanti a tutti. Lo superano di un soffio Russell e Verstappen. Hamilton è tranquillo, non ha bisogno dell'ultimo giro. Leclerc sì, lo piazza, bene, ed è sesto. Passano anche Hadjar, Alonso e Bearman. Fuori Hulkenberg, Albon, Sainz, Lawson e Tsunoda.

Q3: Russell è il primo dei big a uscire e realizza un giro d'antologia. Praticamente perfetto, rasenta i muri e stampa il record della pista. Alle sue spalle dopo il primo tentativo c'è Verstappen con Piastri e Antonelli dietro, poi Norris e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Nel secondo tentativo nessuno cambia posizione, Russell si migliora di sette millesimi e mostra perché stramerita questa pole position.

Griglia di Partenza del GP Singapore

1ª fila: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes)

3ª fila: Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari)

4ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls)

5ª fila: Ollie Bearman (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin)

6ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Alexander Albon (Williams)

7ª fila: Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls)

8ª fila: Yuki Tsunoda (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Sauber)

9ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine)

10ª fila: Esteban Ocon (Haas), Pierre Gasly (Alpine)