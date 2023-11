Verstappen si prende la pole del GP Brasile: Leclerc in 1ª fila, poi a sorpresa Stroll Verstappen ottiene la pole a Interlagos. Domenica nel GP del Brasile partirà in 1ª fila con lui un sempre velocissimo Leclerc. Sorpresa Aston Martin, che monopolizza la seconda fila con Stroll davanti a Fernando Alonso.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen conquista la pole position a San Paolo. In prima fila partirà nel Gran Premio del Brasile anche Charles Leclerc. Alle loro spalle le sorprendenti Aston Martin con Stroll davanti ad Alonso. Hamilton quinto. Sainz ottavo.

Non c'è il vero brivido in Q1, perché nessuno dei big se la rischia per davvero, anche se a rotazione, con la pista ce diventa sempre più rapida, quasi tutti, pure Verstappen, finiscono fuori dalla top ten. Leclerc piazza un tempo eccezionale subito e non ha bisogno di ritornare in pista.

Così il più veloce alla fine è Russell che precede Verstappen. Sono fuori le Alpha Tauri, Sargeant e le Alfa Romeo. Lontane anni luce dal Messico le vetture di Tsunoda e Ricciardo.

La pioggia incombe e tutti scendono in pista in Q2. Dopo il primo tentativo c'è Max davanti a Norris, Piastri e Perez. Ma quasi tutti, compresi i piloti Ferrari, hanno effettuato il giro con un treno di gomme usate. Quando montano le nuove le Mercedes e le Ferrari scalano la classifica e si mettono al sicuro.

Con Russell davanti a Hamilton e Sainz meglio di Leclerc. Ma classifica è cortissima. Poi la campana la fa suonare Norris con un giro favoloso. Alonso sale al terzo posto, sopravanzato poi da Perez. Alla fine passano tutti i migliori. Norris precede Max, Perez, e Alonso. Poi Sainz, Hamilton e Leclerc. La pole se la giocheranno le due Red Bull, le due Mercedes, le due Ferrari, le due McLaren e le due Aston Martin.

Con il cielo sempre più cupo e nero iniziano le Q3. La lotta per la pole può essere decisa dalla pioggia, come è accaduto in Brasile proprio un anno fa. Verstappen si mette davanti a tutti, poi Leclerc e a sorpresa le due Aston Martin con Stroll davanti ad Alonso. Hamilton è quinto. Sainz è ottavo. Puntuale a otto minuti dal termine arriva la pioggia, che di fatto chiude con anticipo la Qualifica. La pole è di Max, ma Leclerc partirà in prima fila.

La Griglia di Partenza del Gran Premio del Brasile

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari)

2ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin)

3ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), George Russell (Mercedes)

4ª fila: Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari)

5ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren)

6ª fila: Nico Hulkenberg (Haas), Esteban Ocon (Alpine)

7ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Kevin Magnussen (Haas)

8ª fila: Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

9ª fila: Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10ª fila: Logan Sargeant (Williams), Zhou Guanyou (Alfa Romeo)