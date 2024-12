video suggerito

Verstappen si è fatto un altro nemico, Piastri esplode alla radio: “Una mossa da campione del mondo” Max Verstappen accusato rabbiosamente da Oscar Piastri per l’incidente tra i due nella partenza del GP di Abu Dhabi: “Una mossa da campione del mondo”. Il pilota della Red Bull ritenuto responsabile dai commissari, li offende pesantemente: “Stupidi idioti!”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Max Verstappen continua a farsi nemici nel paddock della Formula 1: dopo la faida con George Russell esplosa in Qatar e proseguita ad Abu Dhabi, anche l'ultimo Gran Premio della stagione vede il pilota della Red Bull al centro di un episodio polemico, con conseguenti accuse dell'altro protagonista, nella circostanza il driver della McLaren Oscar Piastri, impegnato a giocarsi il Mondiale costruttori nella lotta con la Ferrari. Il fattaccio avviene alla prima curva dopo la partenza del GP di Abu Dhabi a Yas Marina: Verstappen, partito quarto in griglia, scatta benissimo ed entra duro all'interno per passare Piastri, che non gli lascia spazio. I due si toccano, le vetture si girano e poi ripartono, ma il 23enne australiano è messo peggio a causa della dinamica dell'incidente e deve risalire dall'ultima posizione. Il team radio di Piastri è infuocato: "Sì, una mossa da campione del mondo".

Verstappen ritenuto colpevole dai commissari per l'incidente con Piastri: 10 secondi di penalità

L'opinione di Piastri è stata condivisa dai commissari di corsa, che hanno ritenuto Verstappen unico responsabile dell'incidente e lo hanno sanzionato con 10 secondi di penalità, che il 27enne olandese quattro volte campione del mondo ha poi scontato fermandosi ai box della Red Bull.

Max offende pesantemente gli steward: "Stupidi idioti!"

Un provvedimento che non ha assolutamente trovato d'accordo l'olandese, che a sua volta è stato poi rabbioso alla radio, offendendo pesantemente gli steward che lo avevano punito: "Vogliono darmi 20 punti di penalità? Stupidi idioti!". Parole che probabilmente gli costeranno ulteriori provvedimenti post gara.

Anche Piastri penalizzato di 10 secondi per il contatto con Colapinto

Quanto a Piastri, il suo GP di Abu Dhabi è proseguito all'insegna dei problemi, visto che poi è stato lui a ricevere una penalità di 10 secondi. Dopo il ritiro di Sergio Perez al secondo giro, il direttore di gara ha imposto la virtual safety car.

Alla fine di questo periodo, Piastri ha colpito la parte posteriore della Williams di Franco Colapinto, beccandosi a sua volta la sanzione dagli steward. Decisamente non un weekend fortunato per l'australiano.