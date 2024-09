Verstappen scopre in TV i rischi corsi da Norris a Singapore: non riesce a credere a ciò che ha visto

video suggerito

Michele Mazzeo

Se è vero che Lando Norris ha dominato la gara del GP di Singapore della Formula 1 2024 rifilando un distacco abissale al più immediato inseguitore Mav Verstappen fin dalla partenza, è vero anche che il pilota della McLaren ha rischiato in due occasioni di gettare clamorosamente alle ortiche il successo andando vicinissimo a finire contro le barriere che costeggiano l'angusto tracciato di Marina Bay. Due enormi spaventi quelli presi dal 24enne britannico che però, con un bel po' di fortuna, prima del pit-stop e nei giri finali è andato a toccare i muri (con l'ala anteriore nella prima occasione con la gomma posteriore destra nella seconda) andando vicinissimo al disastro.

Enormi rischi di cui gli avversari, essendo staccatissimi dagli scarichi della MCL38 numero #4, non erano al corrente come dimostra ciò che è successo nel retropodio del circuito di Marina Bay poco dopo la fine della gara. Mentre i primi tre classificati si stavano rifocillando e stavano recuperando le energie perse nella dispendiosissima corsa singaporiana della F1 in vista della cerimonia di premiazione sul podio infatti sul monitor presente nella cooldown room venivano trasmessi gli highlights della 18ª corsa stagionale ed è proprio in quel momento che Max Verstappen e Oscar Piastri hanno visto i giganteschi rischi corsi dal vincitore nonostante fosse largamente in testa con un vantaggio rassicurante e una vettura nettamente superiore alle altre.

E la reazione dell'olandese della Red Bull spiega meglio di qualsiasi altra cosa quanto Norris sia andato vicino a compromettere una gara che lo vedeva dominatore assoluto. "Non ci credo" ha infatti urlato mostrando un'espressione incredula il tre volte campione del mondo rivolgendosi verso il britannico che tirando un altro sospiro di sollievo con fare imbarazzato ha risposto con un eloquente "Me la sono fatta addosso!" che racconta i brividi corsi in quegli attimi dal giovane 24enne di Bristol.

A sdrammatizzare ci ha pensato poi il suo compagno di squadra Oscar Piastri che, mettendogli la mano davanti la bocca simulando di reggere un microfono e tirando anche una stoccata alla FIA per la punizione inflitta a Max Verstappen per la parolaccia detta in conferenza stampa, ha chiosato con un "Quindi, ora, senza usare parolacce, dicci come ti sei sentito in quel momento?" che ha fatto esplodere tutti i presenti in una sonora risata.