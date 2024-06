video suggerito

Verstappen sceglie i 5 migliori piloti di sempre della F1, c’è anche Hamilton: due esclusi eccellenti Il pilota campione del mondo della Red Bull non si è tirato indietro e ha partecipato a un giochino divertente. Tra i cinque piloti migliori di sempre ci sono anche Senna e Schumacher, ma mancano tre piloti titolatissimi, incluso Vettel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La questione del GOAT (il migliore di sempre) è ben presente anche in Formula1, ed è una questione difficilmente risolvibile in modo univoco. Perché è complicato campioni di epoche differenti. A questo gioco, da spettatore, assiste pure Max Verstappen, che con i tre titoli Mondiali già fa parte del gotha della Formula 1. Ma stavolta il campione olandese è stato costretto a dare lui delle risposte, e come accade in questi casi sono montate le discussioni.

Verstappen elegge i 5 migliori piloti di sempre della F1

In un'intervista recente a DAZN Spagna, il pilota della Red Bull ha ricevuto una domanda e gli è stato chiesto di scegliere i cinque migliori piloti della storia della Formula 1. Max è un ragazzo intelligente, sa bene che qualunque scelta gli sarebbe costata cara: "Qualunque pilota sceglierò, ci saranno delle persone che commenteranno e che non saranno d'accordo". La domanda oggettivamente era molto difficile.

Verstappen alla fine senza problemi ha risposto e ha scelto quelli che per lui sono i cinque migliori piloti della storia: "Direi Michael Schumacher, Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Juan Manuel Fangio". Su Senna e Schumacher pochi dubbi, così come su Hamilton, che l'olandese ha scelto nonostante dei rapporti freddi. Quasi scontata anche la scelta sul mito Fangio, pilota leggendario capace di vincere cinque volte il titolo Mondiale. Sorprendente quella di Fernando Alonso, che sarà stato orgoglioso. Dei cinque è quello con meno campionati vinti.

Tre super piloti esclusi da Max Verstppen

Questo giochino in automatico crea polemiche perché si va a vedere chi manca. Fuori dall'elenco intanto Nelson Piquet, tre volte campione del mondo nonché padre di Kelly, la fidanzata di Verstappen. Quindi niente sconti nemmeno in famiglia. Ma sono soprattutto esclusi due piloti vincitori quattro volte del campionato e cioè Alain Prost e Sebastian Vettel, vincitore di quattro titoli tutti con la Red Bull.

