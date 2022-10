Verstappen in pole, la Mercedes torna a ruggire in Messico: peggior qualifica del 2022 per la Ferrari Pole di Verstappen in Messico. Prima fila pure per George Russell. Poi Hamilton e Perez. Peggior qualifica della stagione per la Ferrari: quinto Sainz, settimo Leclerc.

A cura di Alessio Morra

Pole Position di forza per Max Verstappen che non lascia le briciole a nessuno, nemmeno al compagno di squadra Perez che in Messico è considerato una divinità. Prima fila pure per George Russell che per cinque millesimi precede Lewis Hamilton. Sainz quinto, Leclerc settimo.

Grande intensità nella Q1. Hamilton alla fine è il più veloce. La Mercedes sembra in palla. Lewis riesce a mettersi davanti facendo un secondo giro con gomme usate. Verstappen secondo, poi Leclerc. Quinto Sainz. Perez fa un po' di fatica, forse sente la pressione e si piazza ottavo. Sorprendente Bottas, che torna nei piani alti. Fuori Mick Schumacher e Vettel.

Hamilton continua a spingere e con gomma nuova stampa un tempo straordinario, Russell lo segue – dietro di appena 13 millesimi. Bottas terzo precede Verstappen e Ocon. Nel secondo tentativo Perez ha bisogno di fare un tempo che gli permetta di rientrare nella top ten, mentre Leclerc e Sainz hanno bisogno di mettersi al sicuro. Perez tatticamente scende in pista quando non c'è nessun altro e si mette apposto, Sainz fa un giro fenomenale ed è a 8 millesimi da Hamilton. Leclerc commette due errori nell'ultimo tentativo, è ottavo e passa in Q3. I primi 5 sono racchiusi in meno di un decimo.

Il primo a scendere è Perez che fa un gran tempo e si mette avanti, ma non basta per mettersi davanti a tutti. Perché Verstappen è perfetto. Russell è vicinissimo, Hamilton pure, ma il tempo di Lewis viene cancellato. Leclerc sembra un po' in difficoltà e dopo il primo tentativo è dietro pure a Bottas. Leclerc non si migliora, Sainz nemmeno. Verstappen è perfetto. Hamilton trova il giro buono, ma è terzo.

La Griglia di Partenza del GP Messico