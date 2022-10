Verstappen graziato a Suzuka, nessuna penalità dopo le qualifiche: “Norris mi ha mancato di rispetto” Max Verstappen resta in pole position. L’olandese ha ricevuto solo una reprimenda dai commissari per la manovra pericolosa ai danni di Lando Norris nelle Qualifiche del Gp di Suzuka.

A cura di Alessio Morra

I commissari, stavolta con grande celerità, hanno deciso di dare ‘solo' una reprimenda a Max Verstappen che dunque mantiene la pole position e partirà dalla prima posizione domenica nel Gran Premio del Giappone di Suzuka. Nessun cambiamento nella classifica, ma qualche sassolino il campione del mondo se l'è tolto nei confronti di Lando Norris.

Cosa è successo nelle Qualifiche di Suzuka? Verstappen sta facendo il suo giro di lancio, Norris pure. A un certo punto, esattamente poco dopo la 130R, Lando Norris accelera, vuole dare la sterzata soprattutto alle sue gomme, Max è poco più avanti, ma ha un problema, perde il controllo della sua vettura. Norris è costretto a rallentare, ma deve anche finire sull'erba per evitare il peggio. In automatico è scattata l'investigazione. Considerati i precedenti c'era discussione e Verstappen era in bilico tra la reprimenda e tre posizioni di penalità, che avrebbero dato l'intera prima fila alla Ferrari e il quarto posto a Max. C'è stata ‘solo' la reprimenda.

Verstappen ha spiegato i fatti, mentre Horner ha accusato Norris di aver mostrato una mancanza di rispetto per ciò che è accaduto durante le Qualifiche. Le parole di Max: "Eravamo al nostro giro di uscita e ci stavamo tutti allineando per creare un divario con tutti e poi in qualche modo voleva ancora portarmi alla chicane, ma stavo per accelerare ed ero con le gomme molto fredde, quindi ho dovuto un attimo ed è per questo che ha dovuto girare intorno a me".

Horner ha detto: "Erano entrambi nell'out lap e c'è un accordo tra i piloti sul fatto che quando arrivi in ​​quella parte del circuito mantieni la posizione e percorri l'ultima curva uno per uno. Quindi, Lando ha deciso che vuole saltare la fila mentre si dirigono verso l'ultima chicane".

La FIA ha motivato così la decisione: "Verstappen era consapevole del fatto che Norris si avvicinava alle spalle e ha deciso di accelerare proprio nello stesso momento in cui Norris ha deciso di sorpassare. Sfortunatamente, a causa dei pneumatici freddi, Verstappen ha perso il controllo dell'auto facendola ‘scattare' in senso antiorario".